- Значительная часть железнодорожной линии Кельн-Аахен была восстановлена после столкновения грузовика.

Два дня спустя после того, как грузовик неудачно сорвался с моста и приземлился на рельсы, значительная железнодорожная линия между Кёльном и Ахеном на месте аварии в основном возобновила свою работу. По данным Немецких железных дорог, обе линии S-Bahn и пригородных поездов функционируют, а также двусторонняя линия дальнего следования. Несмотря на то, что ремонтные работы продолжаются на оставшейся линии дальнего следования, возможны незначительные задержки в движении поездов дальнего следования, подтвердил представитель железной дороги.

Происшествие произошло в пятницу днем, когда грузовик съехал с моста и приземлился на рельсы на станции в Керпене, расположенной западнее Кёльна. Удивительно, но ни один поезд не пострадал в результате внезапного наезда грузовика. Эта важная железнодорожная линия также является более загруженным маршрутом для поездов ICE и Eurostar.

Ранее сообщалось, что серьезно поврежденный грузовик был успешно удален с рельсов в ночь с субботы на воскресенье. Ограничение на использование линий S-Bahn было снято к субботнему дню, что позволило использовать их как региональным, так и дальним поездам.

Авария грузовика произошла недалеко от Кёльна, конкретно на станции в Керпене. Несмотря на близость к аварии, ни один поезд не пострадал на этой важной железнодорожной линии, соединяющей Кёльн и Ахен.

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