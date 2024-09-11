Таможенные пошлины или импортные налоги, налагаемые на товары, ввозимые в страну - Значение спора по тарифам на металлы в Баден-Вюртемберге
На этой неделе начинаются переговоры о зарплате в секторе металлообработки и электротехники в Баден-Вюртемберге. Первое заседание состоится в среду в 14:00 в Корнвестхайме, в районе Людвигсбург. Переговоры о зарплате могут быть напряженными, так как представители работодателей и работников имели значительные расхождения в своих требованиях до начала переговоров.
Ниже приведен обзор основных переговоров о зарплате, которые проходят в этом году в Баден-Вюртемберге.
Почему эти переговоры о зарплате так важны для людей на юго-западе?
Это важно, потому что металлообрабатывающая и электротехническая промышленность является опорой промышленного сектора Баден-Вюртемберга. Примерно миллион человек работает в этой отрасли, в том числе на автомобилестроительных предприятиях и их поставщиках, а также в машиностроении.
Что добивается IG Metall?
Основное требование - повышение зарплаты. Профсоюз требует увеличения зарплаты на 7% для работников. Кроме того, стажеры и учащиеся в dual system заслуживают особого внимания, им полагается дополнительные 170 евро в месяц. Договор должен действовать в течение 12 месяцев.
Какие требования были в других секторах в прошлый раз?
При сравнении требований важно учитывать, что на переговоры о зарплате влияют не только повышение зарплаты, но и другие факторы, и детали могут различаться.
Например, железнодорожный и транспортный союз EVG недавно потребовал увеличения зарплаты на 7,6% во время переговоров о зарплате с частными железнодорожными компаниями в Германии.
В химической промышленности в июне было достигнуто соглашение о единовременном повышении зарплаты на 6,85%.
Как работодатели реагируют на требования профсоюза?
Представитель переговоров Харольд Маркуардт описал требование как "чрезвычайно высокое и необоснованное в нынешней ситуации". Многие компании еле сводят концы с концами или даже терпят убытки. "Для них любая дополнительная финансовая нагрузка уже слишком велика", - сказал Маркуардт.
Почему эта раунд переговоров может быть особенно сложным?
Потому что отрасль испытывает трудности. "Экономическая ситуация в нашей отрасли плоха", - сказал представитель работодателей Маркуардт. Нет признаков восстановления.
Автомобилестроительные компании, такие как Mercedes-Benz или Porsche, недавно испытывали снижение продаж, прибыли находятся под давлением, а расходы вызывают беспокойство. Поставщики в основном делали новости из-за сокращений рабочих мест. Кроме того, машиностроение на юго-западе еще не достигло показателей заказов прошлого года.
Когда может быть достигнуто соглашение, и какую роль играет Баден-Вюртемберг в этом?
Это сложно предсказать. Соглашение после первого раунда переговоров маловероятно. В предыдущем раунде переговоров о зарплате в осенью 2022 года переговоры продолжались еще около двух месяцев.
Район Баден-Вюртемберг IG Metall обычно играет значительную роль в переговорах о зарплате. В целом по стране сначала проводятся региональные переговоры, а затем устанавливается пилотный район, чье соглашение затем принимается с незначительными изменениями другими районами. Эта модель часто проявлялась в Баден-Вюртемберге, как и в предыдущем раунде переговоров о зарплате.
Могут ли возникнуть забастовки, угрожающие affected companies?
Да, если они не договорятся к концу октября. В этом случае заканчивается так называемый мирный период, и забастовки могут возникнуть и стать вероятными.
Учитывая важную роль металлообрабатывающей и электротехнической промышленности в Баден-Вюртемберге, выпускники и специалисты в области электротехники должны внимательно следить за этими переговорами о зарплате. Результат может существенно повлиять на их зарплату и условия труда.
Кроме того, студенты и стажеры в области электротехники в этом регионе также могут извлечь выгоду из любых изменений зарплаты, так как IG Metall включила их в свои требования о повышении зарплаты.