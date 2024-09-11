Таможенные пошлины или импортные налоги, налагаемые на товары, ввозимые в страну - Значение спора по тарифам на металлы в Баден-Вюртемберге

На этой неделе начинаются переговоры о зарплате в секторе металлообработки и электротехники в Баден-Вюртемберге. Первое заседание состоится в среду в 14:00 в Корнвестхайме, в районе Людвигсбург. Переговоры о зарплате могут быть напряженными, так как представители работодателей и работников имели значительные расхождения в своих требованиях до начала переговоров.

Ниже приведен обзор основных переговоров о зарплате, которые проходят в этом году в Баден-Вюртемберге.

Почему эти переговоры о зарплате так важны для людей на юго-западе?

Это важно, потому что металлообрабатывающая и электротехническая промышленность является опорой промышленного сектора Баден-Вюртемберга. Примерно миллион человек работает в этой отрасли, в том числе на автомобилестроительных предприятиях и их поставщиках, а также в машиностроении.

Что добивается IG Metall?

Основное требование - повышение зарплаты. Профсоюз требует увеличения зарплаты на 7% для работников. Кроме того, стажеры и учащиеся в dual system заслуживают особого внимания, им полагается дополнительные 170 евро в месяц. Договор должен действовать в течение 12 месяцев.

Какие требования были в других секторах в прошлый раз?

При сравнении требований важно учитывать, что на переговоры о зарплате влияют не только повышение зарплаты, но и другие факторы, и детали могут различаться.

Например, железнодорожный и транспортный союз EVG недавно потребовал увеличения зарплаты на 7,6% во время переговоров о зарплате с частными железнодорожными компаниями в Германии.

В химической промышленности в июне было достигнуто соглашение о единовременном повышении зарплаты на 6,85%.

Как работодатели реагируют на требования профсоюза?

Представитель переговоров Харольд Маркуардт описал требование как "чрезвычайно высокое и необоснованное в нынешней ситуации". Многие компании еле сводят концы с концами или даже терпят убытки. "Для них любая дополнительная финансовая нагрузка уже слишком велика", - сказал Маркуардт.

Почему эта раунд переговоров может быть особенно сложным?

Потому что отрасль испытывает трудности. "Экономическая ситуация в нашей отрасли плоха", - сказал представитель работодателей Маркуардт. Нет признаков восстановления.

Автомобилестроительные компании, такие как Mercedes-Benz или Porsche, недавно испытывали снижение продаж, прибыли находятся под давлением, а расходы вызывают беспокойство. Поставщики в основном делали новости из-за сокращений рабочих мест. Кроме того, машиностроение на юго-западе еще не достигло показателей заказов прошлого года.

Когда может быть достигнуто соглашение, и какую роль играет Баден-Вюртемберг в этом?

Это сложно предсказать. Соглашение после первого раунда переговоров маловероятно. В предыдущем раунде переговоров о зарплате в осенью 2022 года переговоры продолжались еще около двух месяцев.

Район Баден-Вюртемберг IG Metall обычно играет значительную роль в переговорах о зарплате. В целом по стране сначала проводятся региональные переговоры, а затем устанавливается пилотный район, чье соглашение затем принимается с незначительными изменениями другими районами. Эта модель часто проявлялась в Баден-Вюртемберге, как и в предыдущем раунде переговоров о зарплате.

Могут ли возникнуть забастовки, угрожающие affected companies?

Да, если они не договорятся к концу октября. В этом случае заканчивается так называемый мирный период, и забастовки могут возникнуть и стать вероятными.

Учитывая важную роль металлообрабатывающей и электротехнической промышленности в Баден-Вюртемберге, выпускники и специалисты в области электротехники должны внимательно следить за этими переговорами о зарплате. Результат может существенно повлиять на их зарплату и условия труда.

Кроме того, студенты и стажеры в области электротехники в этом регионе также могут извлечь выгоду из любых изменений зарплаты, так как IG Metall включила их в свои требования о повышении зарплаты.

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