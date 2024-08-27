Реструктуризация системы здравоохранения - Значение эффективного управления медицинскими учреждениями

Организации обязательного медицинского страхования и ассоциации выступают за модернизацию медицинских услуг в Рейнланд-Пфальце

Организации обязательного медицинского страхования и ассоциации призывают к существенным улучшениям медицинских услуг в Рейнланд-Пфальце, чтобы повысить качество медицинской помощи и создать более функциональные структуры. Они предлагают объединять небольшие учреждения и комбинировать услуги на выбранных площадках. Представители компаний обязательного медицинского страхования AOK и IKK Südwest, а также Ассоциации альтернативных фондов медицинского страхования (vdek) высказали эти взгляды в Майнце. Установка дополнительных амбулаторных клиник поможет разгрузить больницы, позволяя им сосредоточиться на серьезных заболеваниях.

Избыточное стационарное лечение

Основываясь на исследовании Института бизнеса здравоохранения GmbH, организации обязательного медицинского страхования и ассоциации требуют, чтобы число больниц, терпящих убытки в Рейнланд-Пфальце, было выше среднего показателя по стране. Хотя в регионе есть значительное количество общих врачей, доля специалистов ниже среднего показателя по стране. Кроме того, отмечается высокое количество пациентов в стационарном лечении с низкой степенью серьезности. Исследование было представлено в июне.

"Пришло время действовать"

Перед внедрением изменений в Рейнланд-Пфальце необходимо принять реформу больниц. Однако "пришло время действовать", подчеркнул член правления IKK Südwest Даниэль Шиллинг. Председатель правления AOK Мартина Нимейер гарантировала, что неотложная медицинская помощь в сельских районах не будет нарушена. Руководитель государственного офиса vdek Мартин Шнайдер предложил, чтобы сигналы от государственного правительства указывали на согласие с анализом, представленным в исследовании. Однако государство должно существенно увеличить финансирование больниц в принципе.

Рассмотрите изменения через границы

Директор Института бизнеса здравоохранения GmbH Борис Аугурцки призывал задуматься о планах по изменению медицинских услуг за пределами региональных границ. Поскольку Рейнланд-Пфальц граничит с четырьмя соседними штатами, было бы полезно изучить структуры в Северном Рейне-Вестфалии, Гессене, Баден-Вюртемберге и Саарланде.

Реформа больниц министром здравоохранения Лютербахом

Реформа больниц уже была представлена в немецком парламенте. Законодательные инициативы федерального министра здравоохранения Карла Лютербаха (СДПГ) направлены на снятие финансовой нагрузки и установление единых стандартов качества. Финансирование клиник страховыми компаниями будет основываться на более точно определенных группах производительности, которые также устанавливают минимальные требования.

Федеральный министр здравоохранения Лютербах обосновал свои планы, среди прочего, тем, что для улучшения помощи требуется больше специализации и меньше бюрократии. Без реформы, по оценкам, около 25% клиник могут обанкротиться к 2030 году.

Организации обязательного медицинского страхования считают, что высокое число убыточных больниц в Рейнланд-Пфальце, а также избыточное стационарное лечение с низкой степенью серьезности требуют модернизации медицинских услуг. Чтобы решить эту проблему, они предлагают объединять небольшие учреждения и сосредоточиваться на большей части амбулаторных клиник, как было предложено представителями AOK, IKK Südwest и vdek в Майнце.

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