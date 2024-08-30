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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Зишань выражает обеспокоенность тем, что нынешняя политика в области убежища недостаточна.

Федеральное ведомство предложило изменения в правилах предоставления убежища и законодательстве о народном вооружении в связи с трагическим инцидентом в Солингене. Однако оппозиционная партия ХДС расценивает эти действия как недостаточные.

 and  Melissa Williams
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Министр внутренних дел Саксонии-Анхальт Тарама Зишехзанг, представляющая ХДС, выражает недовольство...
Министр внутренних дел Саксонии-Анхальт Тарама Зишехзанг, представляющая ХДС, выражает недовольство планами федерального правительства.

- Зишань выражает обеспокоенность тем, что нынешняя политика в области убежища недостаточна.

Министр внутренних дел Саксонии-Анхальт Тамара Зиешанд (ХДС) выразила недовольство предложенными федеральным правительством ужесточениями asylumной политики, назвав их недостаточно строгими. Несмотря на то, что пакет содержит эффективные отдельные меры, он не хватает в важной области, отметила она в интервью MDR. Она подчеркнула необходимость сокращения нелегальной миграции, но сожалела об отсутствии конкретных предложений в этом отношении.

Канцлер Олаф Шольц и министр внутренних дел Надя Фаэсер (оба - СДПГ) объявили меры по борьбе с исламским терроризмом, управлению нелегальной миграцией и ужесточению законов о оружии в ответ на ножевой attack в Солингене, в результате которого погибли трое и ранено восемь человек. В эти меры входят облегченное выдворение осужденных преступников и общий запрет на ношение ножей в дальних поездах, народных праздниках и больших мероприятиях. В недавний пятничный утренний час был осуществлен первый вылет по депортации в Афганистан после того, как талибы захватили власть в 2021 году.

Позиция Зиешанд: "Миграцию нужно ограничивать"

Зиешанд предложила пересмотреть ситуацию в Сирии и Афганистане. Эти две страны по-прежнему являются основными источниками иммигрантов. Она предположила, что существует общее допущение о преследовании и опасности во всем регионе. Однако важно независимо оценить каждую область в Афганистане и Сирии, чтобы подтвердить, верно ли это допущение. Если это так, то эти выводы могли бы существенно сократить иммиграцию.

Комиссия должна рассмотреть возможность пересмотра ситуации в Сирии и Афганистане, как предложила Зиешанд, чтобы потенциально сократить иммиграцию из этих стран. Несмотря на меры Комиссии по борьбе с нелегальной миграцией, Зиешанд призывает федеральное правительство к более решительным действиям по эффективному решению этой проблемы.

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