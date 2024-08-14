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Земля: Федеральное правительство должно принять решение о бурении газа до Боркума

 and  Michael Bootcampf
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Протесты против запланированной добычи газа возле острова Бorkum в Северном море продолжаются в...
Протесты против запланированной добычи газа возле острова Бorkum в Северном море продолжаются в течение многих лет.

- Земля: Федеральное правительство должно принять решение о бурении газа до Боркума

Решение о начале спорного извлечения газа у Боркума теперь находится в компетенции федерального правительства, согласно Нижней Саксонии после получения одобрения от государственного органа. Федеральному правительству предстоит достичь соглашения с Нидерландами по этому вопросу, заявил министр экономики Нижней Саксонии Олаф Лёс (СДПГ). "Это окончательное решение. В конце концов, это также энергетические и геостратегические решения, которые должен принять федеральное правительство".

Подобным образом, министр окружающей среды и энергетики Христиан Меер заявил: "Политическое решение о том, будет ли извлекаться газ у Боркхума, все еще находится на федеральном уровне", - сказал политик "Зеленых".

Германия ведет переговоры с Нидерландами с 2022 года.

Меер подчеркнул, что получение одобрения уполномоченным государственным органом не меняет его критическую позицию по проекту. "Нижняя Саксония стремится стать климатической нейтральной к 2040 году и полностью полагается на возобновляемые источники энергии и тепло. С точки зрения защиты климата, новые извлечения газа или нефти поэтому излишни", - сказал он.

По данным Федерального министерства экономики, переговоры с Нидерландами об соглашении по проекту ведутся с 2022 года. Экологические организации уже объявили о планах подать в суд на решение Нижненемецкого государственного управления по горному делу, энергетике и геологии.

Экологические последствия извлечения газа у Боркума являются серьезным вопросом, поскольку министр окружающей среды и энергетики Нижней Саксонии Христиан Меер подчеркивает, что его цель по климатической нейтральности к 2040 году основана на возобновляемых источниках энергии, что делает новые извлечения газа излишними с экологической точки зрения.

Нидерландско-германские переговоры о спорном извлечении газа у Боркума, начатые в 2022 году, напрямую влияют на окружающую среду, так как прогресс в этих переговорах может потенциально повлиять на будущее извлечения газа и связанные с ним экологические последствия.

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