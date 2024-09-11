- Журналисты подали иск против несанкционированного наблюдения

Различные субъекты, вместе с пострадавшими лицами, подали конституционные жалобы на прослушивание телефонных разговоров между журналистами и экологической группой "Последнее поколение". Троица организаций - Баварская ассоциация журналистов (BJV), Репортеры без границ (RSF) и Общество гражданских свобод (GFF) - выступают в качестве адвокатов для нескольких пострадавших журналистов. Эти жалобы были поданы в Федеральный конституционный суд в недавний пятницу.

Эти конституционные жалобы являются результатом решения Мюнхенского районного суда. Этот суд, следуя решению Мюнхенского местного суда, постановил, что спорная деятельность по прослушиванию, осуществляемая баварскими следователями, подозреваемыми в создании преступной организации против членов "Последнего поколения", была законной.

"Угроза демократии"

По мнению этих ассоциаций, решения не в полной мере учитывали свободу прессы: судьи должны были оценить возможное нарушение свободы прессы до санкционирования подобных операций прослушивания - однако такой оценки не проводилось. Если журналисты подвергаются прослушиванию, это негативно влияет на журналистику и, в конечном итоге, на демократию, заявил председатель BJV Харольд Штокер.

Согласно заявлению представителя Мюнхенской прокуратуры, в ходе следствия прослушивание затронуло 171 человека, которые представились журналистами во время телефонных звонков. После обнаружения эти лица были уведомлены соответствующим органом. Не проводилось никакой проверки, чтобы убедиться, что все они действительно были журналистами.

Организации: 171 затронутых лиц не являются единичными случаями

В своем решении Мюнхенский районный суд, среди прочего, отметил, что деятельность следователей не была специально направлена на представителей СМИ. Кроме того, прослушиваемая линия, обозначенная "Последним поколением" как контакт для прессы, не использовалась исключительно для связи с журналистами. Ассоциации оспорили этот аргумент, указав, что не только отдельные журналисты были прослушаны, но и 171 человек. С таким большим числом следователи должны были гораздо раньше критически пересмотреть свои действия, считают они.

Расследования против членов "Последнего поколения" продолжаются.

Европейский парламент, выразив озабоченность влиянием на свободу прессы, призвал к расследованию прослушивания телефонных разговоров между журналистами и "Последним поколением". Призывы к ответственности от Европейского парламента добавляют вес к продолжающейся критике решений немецких судов.

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