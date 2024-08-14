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Жозе Моуринью пропускает Лигу чемпионов и ходит вокруг

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут

Жозе Моуринью пропускает Лигу чемпионов и ходит вокруг

Жозе Моуринью терпит первое поражение в качестве главного тренера «Фенербахче». Традиционный клуб вылетает из квалификации Лиги чемпионов в драматической борьбе. После матча он включает свою машину для жалоб. В то же время бывший голкипер Боруссии получает жестокое разочарование в Болгарии.

Звездный футбольный тренер Жозе Моуринью придется подождать еще один сезон, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Его новый клуб, «Фенербахче», потерпел драматическое поражение от французского клуба Лиги 1 «ОСК Лилль» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, не пройдя в раунд плей-офф. Они проиграли 1-2 в первом матче во Франции, а затем сыграли вничью 1-1 (1-0, 0-0) во втором матче после дополнительного времени.

Только поздний автогол защитника «Лилля» Бафоде Диакité (90.+1) сохранил команду Моуринью в игре, отправив матч в дополнительное время. Там форвард «Лилля»Jonathan David (118.) не забил пенальти, который мог бы вывести «Фенербахче» из борьбы, но рефери назначил пенальти только после консультации с VAR. Ранее защитник «Лилля» Аисса Манди (109.) был удален с поля после стычки.

Феерия голов в Болгарии

Моуринью сменил Исмаила Картала в начале июля, несмотря на впечатляющие 99 очков в прошлом сезоне, которые обеспечили лишь второе место после городских rivals «Галатасарай». Теперь Моуринью предстоит вести клуб к первому титулу с 2014 года. На европейской арене ему придется довольствоваться Лигой Европы. После матча Моуринью был в отличной форме, отчитав журналиста. «Вы видели матч? Мне нужно объяснять вам это?», — сказал он, когда его спросили о ошибках его команды.

Между тем, австрийский клуб «РБ Зальцбург» вышел в раунд плей-офф, сыграв вничью 3-3 (2-1) с «Твенте Энсхеде» после победы 2-1 в первом матче. В раунде плей-офф они встретятся с «Динамо Киев», которое обыграло «Глазго Рейнджерс» 2-0 (0:0) в Шотландии после ничьей 1-1 в первом матче.

Бывший резервный голкипер «Боруссии» Хендрик Бонманн, который сидел на скамейке запасных с 2013 по 2017 год, пережил бурную поездку в воротах болгарского клуба «Лудогорец Разград». После победы 2-1 в первом матче против «Карабах Агдам» и преимущества 2-1 перед перерывом казалось, что болгары обеспечили себе место в раунде плей-офф. Но затем они рухнули. Два гола в компенсированное время первого тайма и еще четыре в дополнительное время привели к позорному поражению 2-7 и вылету команды из клуба, в котором играл голкипер из Эссена.

Несмотря на разочаровывающее выбывание из Лиги чемпионов, Жозе Моуринью по-прежнему полон решимости вести «Фенербахче» к первому титулу с 2014 года в национальном чемпионате. В то же время бывший голкипер «Боруссии» Хендрик Бонманн пережил трудное испытание, когда «Лудогорец Разград» вылетел из квалификации Лиги Европы, а «Фенербахче» стал их соперником в турнире.

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