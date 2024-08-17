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Федеральные земли ГерманииНовостиЗамок сказок

Живые выступления возобновляются в Нойшванштейнском замке

После концертов в зале известного певца, знаменитый сказочный замок молчал с 2015 года. Тем не менее, это августа снова грядёт музыкальные мероприятия в первый раз, Schlesc статья новую концепцию.

 and  Max Becker
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Каждое августа в открытой части верхнего двора замка Нойшванштайн проходят музыкальные...
Каждое августа в открытой части верхнего двора замка Нойшванштайн проходят музыкальные представления.

- Живые выступления возобновляются в Нойшванштейнском замке

Группа «Нешванштайн» представляет, с 21 по 25 августа, то, что уже более четырех десятилетий притягивает любителей музыки в Швангау, Алльгой: представления в замке Нешванштайн. На этот раз с совершенно новым поворотом.

"Вечерние мероприятия впервые пройдут как открытый спектакль", - говорит представитель Баварской администрации дворцов и озер, которой принадлежит замок. Будет доступно более 500 VIP-мест и выступления лучших групп, таких как Камерный хор или молодой Берлинский филармонический оркестр.

Также на сцене появится "Доктор из гор"

Каждый вечер будет посвящен определенной теме, такой как "Прыжок и свобода", "Закат и прощания" или "Легенды и сказки", как сообщили организаторы. Также ожидаются выступления хозяев и рассказчиков, таких как актер Ханс Зигль, известный по сериалу ZDF "Доктор из гор", и певиц, таких как сопрано Вера-Лотте Бёкер.

Представления в замке, подобном сказке, были постоянной частью ежегодного расписания до 2015 года. С 1970 года в музыкальном зале исторического здания проводились ежегодные классические концерты, известные как "Шлоссконцерты". Однако они были приостановлены из-за текущего почти завершенного ремонта королевских покоев.

Свободное государство Бавария выделило 20 миллионов евро на эти ремонтные работы за последние семь лет, что привело к серии открытых мероприятий.

Замок Нешванштайн, более известный как "Замок сказок", станет потрясающей площадкой для вечерних представлений. Зрители могут ожидать выступлений актеров, таких как Ханс Зигль из сериала "Доктор из гор", в сказочном замке.

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