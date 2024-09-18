Живая сфера ФК "Бавария" приобретает розовый оттенок.

В Мюнхене все идет гладко под руководством нового тренера Винсента Компани. Команда летит высоко после того, как преодолела несколько трудных лет, и атмосфера на Säbener Straße никогда не была лучше. Фанаты без ума от своего нового тренера, который взял на себя ответственность, когда другие не могли или не хотели. Если бы слово "безумная любовь" не было уже зарезервировано для Томаса Тухеля, оно могло бы быть применено здесь.

Но они не погружаются в воспоминания о днях Тухеля в Мюнхене. Патриарх клуба Ули Хёнесс четко дал понять, что теперь время Компани. Пока медовой месяц проходит гладко, в этом частично помогает легкий график. В кубке они встретились с SSV Ulm 1846, а в Бундеслиге - с Вольфсбургом, Фрайбургом и Килем. Ни один из этих соперников не был самым сложным, не тот тип команд, которого ожидают от Байерна. И Динамо Загреб тоже не принадлежит к их лиге. В первом матче Лиги чемпионов они жестоко обыграли хорватов со счетом 2:9 на Альянц Арене.

"Это была трудная ночь для нас, Байерн - это другой мир", - признался гостевой тренер Серджей Якирович. "Мы не играли хорошо в первом тайме. Байерн дал нам мало пространства. Во втором тайме мы смогли забить дважды, но не смогли сохранить энергию. Байерн видел все наши возможности, и мы были жестоко наказаны за каждую ошибку. Это урок для нас".

Байерн Мюнхен избегает крупного сюрприза.

Временно они были в досягаемости от невозможного. В перерыве Байерн вел 3:0, но вратарь Маннель Нойер остался на скамейке запасных. Он получил жесткий удар в начале игры. Компани хотел сохранить Нойера в безопасности, но бельгийский тренер был уверен, что он не серьезно ранен. Он подтвердил это после матча, как и сам Нойер позже той ночью: "Ничего серьезного, просто небольшой прокол". Удар нарушил его баланс, и после этого он почувствовал боль в бедре. Он проконсультировался с врачом Байерна во время перерыва в игре.

Заменивший его Свен Ульрайх взял на себя ответственность, и Байерн Мюнхен вдруг отставал 2:3. Хорваты и игроки Байерна были шокированы. Ульрайх даже спас их от ничьей 3:3. Мюнхенская команда явно была в роли лидера, оставив гостей бороться за то, чтобы не отставать. Все шло в одном направлении, на высокой скорости, полное энтузиазма и неутолимого голода. Томас Мюллер хвалил это перед матчем: "Мы улучшаемся в правильных областях, особенно с правильной ментальностью. Нет другого пути, и это видно сейчас".

После кратковременной паники все вернулось в норму. Байерн возобновил свою беспощадную атаку и бомбардировку. "Я горжусь командой. Я не забивал голы, они это сделали. Несмотря на то, что мы пропустили два гола, мы остались спокойными, и это важно", - похвалил Компани. "Но мы не должны допустить этого снова. Важно, чтобы у нас был игрок, подобный Харри Кэйну, защищающий нашу собственную штрафную площадь, и все одиннадцать игроков борются до финального свистка".

Харри Кэйн забил четыре раза, три с пенальти. Новый приобретение Майкл Олисе забил два гола. В конце концов, Лерой Сане и Леон Горецка также присоединились к празднованию. Бывший национальный игрок должен был покинуть клуб этим летом, но Горецка не хотел. Когда боссы планировали его отпустить, Горецка отверг это, считая, что он может повернуть ситуацию в свою пользу. Пока это не произошло. Недавно он даже не входил в состав. Но когда Саша Бой присоединился к травмированным Хироки Ито и Йосип Станич, он получил несколько минут в 81-м минуте, чтобы доказать себя.

Тесно на флангах

Он произвел впечатление впечатляющим ударом головой. Еще один пострадавший от смены тренера Эрик Диер также получил шанс. Горецка использовал свое короткое время на поле, чтобы сделать заявление. Будет ли это достаточно для Компани, дипломата в обучении, чтобы дать ему еще один шанс? Компани, всегда дипломат, сказал, что Горецка предлагает себя, играет хорошо. "Я не думаю, что Леон Горецка должен считаться одним из проигравших в наших первых играх. Он важен для нас, имеет критическую роль в команде и будет важен для нас в этом сезоне". Трудно представить более двусмысленные похвалы.

Перед тем, как забить еще один гол, Сане вышел вперед, пытаясь вернуть свое место в команде после травмы. Но Олисе также добивается большего признания и игрового времени. Гnabry и Coman - другие конкуренты, а Мусиала, который может играть на нескольких атакующих позициях и в настоящее время процветает в центре, также входит в борьбу.

В этом конкурентном ландшафте место Горецки не гарантировано. Мюллер, с его новым рекордом Лиги чемпионов, является серьезным соперником. Его счет рекордов продолжает расти, к большому неудовольствию встроенной команды вещания Байерна, чье время эфира сокращается. Тем не менее, Мюллер часто выбывал раньше времени. В 34 года он сыграл 152 матча Лиги чемпионов за Байерн, превзойдя свой предыдущий рекорд, который он делил с Хави Эрнандесом из ФК Барселона. Хотя он, возможно, не особо заботится о рекордах, увеличение времени игры является для него приоритетом, о чем он часто заявлял в прошлом.

Юлиан Нагельсманн теперь должен справляться с этой ситуацией. Пока он блестяще справляется в Мюнхене. Команда по-прежнему обожает его, в частности, из-за его скромности, которую он продемонстрировал, присоединившись к Баварии в более позднем возрасте. "Хорошее начало. Мы не играем в футбол Компани, мы играем в футбол Баварии. Я тренер и всегда сохраняю позитивный настрой, но, конечно, я никогда не бываю полностью доволен. Мы можем выиграть все, этот настрой останется со мной. Есть всегда области для улучшения." В предстоящих матчах нас ждут встречи с Вердером Бремен, Байером Леверкузеном и Астон Виллой.

Несмотря на конкуренцию на флангах с игроками вроде Лероя Сане, Майкла Олисе, Сердже Гнабри и Кингсли Комана, Леон Горецка сумел произвести впечатление во время своего краткого появления в матче против Динамо Загреб. Его впечатляющий удар головой продемонстрировал его решимость вернуть себе место в составе Баварии Мюнхен.

С возвращением Харри Кэйна и впечатляющими выступлениями игроков вроде Томаса Мюллера, который недавно побил рекорд по количеству appearances в Лиге чемпионов, футбольный состав Баварии Мюнхен переполнен талантами, что делает регулярное место в стартовом составе сложным для каждого игрока.

Читайте также: