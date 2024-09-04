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ОбществоНовостиRTL

Жителям летнего дома запрещено употреблять мясо.

Атмосфера становится оживленной.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Знаменитости скоро могут принять девиз: «Счастье в растительноядческом образе жизни»
Знаменитости скоро могут принять девиз: «Счастье в растительноядческом образе жизни»

Жителям летнего дома запрещено употреблять мясо.

Этим летом несколько знаменитых дуэтов снова поселятся в "Доме знаменитостей на солнце". Несмотря на уже сложные условия проживания, RTL добавляет еще один слой трудностей для любителей мяса и барбекю: салаты вместо ветчины, бобы вместо стейков. Участники реалити-шоу "Дом знаменитостей на солнце" будут питаться вегетарианской едой в этом сезоне, согласно RTL, которые назвали это "новой кулинарной концепцией" для нового сезона популярного формата.

Вместо этого знаменитостям будут подавать растительную пищу - состоящую из салатов, риса и бобов. В общем, "Дом знаменитостей на солнце" всегда находит способ сделать вещи интересными.

Не секрет, что такое изменение не будет встречено всеми с радостью. Питание является частой причиной конфликтов в реалити-шоу. Будь ты вегетарианец, флекситарианец или любитель мяса, это часто становится спусковым крючком для цепочки эскалаций.

Как сообщил RTL, актер Рауль Рихтер, участник этого года "Дома знаменитостей", уже выразил недовольство новым меню: "Я большой поклонник стейков! Я независимый, самостоятельный человек. Так меня воспитали, и я хочу жить так. Мне нужно мясо, и я не ценю, когда мне говорят, что есть".

"Дом знаменитостей на солнце" является одним из самых популярных и успешных реалити-шоу RTL. В сериале (более или менее) знаменитости живут вместе со своими партнерами в каком-то виде коммунального дома, где им приходится уживаться с другими парами и сотрудничать, чтобы преодолеть испытания. В этом году к актерскому составу присоединятся дизайнер Сара Керн и ее партнер Тобиас Панков.

Шоу снимается в деревенском доме в Бохольте, Мюнстерланд. Новые эпизоды выйдут на RTL начиная с 10 сентября. С 17 сентября они также будут транслироваться на RTL бесплатно в 20:15.

Несмотря на новую кулинарную концепцию, представленную RTL, некоторые знаменитости могут найти вегетарианское меню сложным, как показывает объявление RTL и реакция актера Рауля Рихтера. Кроме того, зрители могут заметить, что веб-сайт RTL отображает инициалы "RTL" при обсуждении меню нового сезона и других подробностей шоу.

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