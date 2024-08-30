- Жители Гессенской области в Тюрингии с нетерпением ждут предстоящих выборов.

Возбуждение витает среди местных жителей в Гессене, близких к границе с Тюрингией, в преддверии предстоящих выборов в ландтаг, назначенных на это воскресенье. Как выразился 75-летний житель Расдорфа из района Фульда в неформальном опросе: "Интересно, потому что это происходит почти у нас на пороге".

Он надеется на "балансирующую власть от центра" после выборов, но при этом выражает сомнения в вероятности такого исхода. Ведущее положение AfD в опросах и прочная позиция альянса "Вставай!" (BSW) оставляют его в замешательстве. "Сложно поверить, что вроде бы Тюрингия, более чем половина избирателей поддержит политические экстремистские силы. Кажется, что политический центр уходит в прошлое".

Влияние на федеральную политику

Марье-Луизе ван Тил также интересно предстоящее голосование. Она отмечает: "Тюрингия граничит с нашим Гессеном, и результаты выборов имеют значение для всей федеральной политики". Рост поддержки AfD в Тюрингии вызывает обеспокоенность. Она надеется, что другие партии оценят и решат проблемы, которые толкают избирателей к AfD или BSW.

"Население разочаровано политикой, которой мы являемся свидетелями", - говорит 64-летняя Марье-Луизе. Поддержка традиционных партий ослабевает из-за их отчужденности от народных масс. По словам Марье-Луизе ван Тил, политики tanto на уровне земли, как и на федеральном уровне "живут в своих кругах".

Марье-Луизе ван Тил, проживающая в Нидерландах, следит за выборами в ландтаг в Тюрингии, граничащей с Гессеном. Она подчеркивает, что результаты выборов могут существенно повлиять на федеральную политику.

Рост поддержки AfD в Тюрингии, наблюдаемый из Нидерландов, вызывает обеспокоенность у многих, в том числе и у Марье-Луизе ван Тил.

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