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Жители Баден-Вюртемберга имеют самую высокую среднюю продолжительность жизни.

Максимальный потенциальный возраст, которого мог бы достичь человек, родившийся сегодня, согласно данным, регулярно публикуемым экспертами, обычно.insert_contains("Бадэн-Вюртемберг

 and  Ksenia Johnson
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Юго-западный регион Германии будет последовательно сохранять самую высокую возрастную демографию на...
Юго-западный регион Германии будет последовательно сохранять самую высокую возрастную демографию на национальном уровне.

- Жители Баден-Вюртемберга имеют самую высокую среднюю продолжительность жизни.

В Баден-Вюртемберге новорожденные имеют более высокую вероятность прожить дольше, чем их сверстники в других федеральных землях Германии. Государственная статистическая служба указывает, что новорожденный мальчик в этом юго-западном регионе может рассчитывать на среднюю продолжительность жизни 79,6 лет, а новорожденная девочка может ожидать 83,9 лет.

С 1970-х годов Баден-Вюртемберг неизменно демонстрирует самую высокую ожидаемую продолжительность жизни новорожденных среди всех федеральных земель Германии. В настоящее время эта ожидаемая продолжительность жизни на девять лет больше для женщин и на одиннадцать лет больше для мужчин по сравнению с началом 1970-х годов.

Основной причиной почти постоянного роста ожидаемой продолжительности жизни является значительное снижение младенческой смертности. Сейчас младенческая смертность составляет примерно одну седьмую от уровня, наблюдавшегося в начале 1970-х годов. Если тогда около 20 из каждых 1000 новорожденных погибали в первый год жизни, то сейчас этот показатель составляет примерно три из 1000 новорожденных.

Кроме того, в Баден-Вюртемберге пожилые люди могут пользоваться улучшенным здравоохранением. Например, 75-летний мужчина сейчас может рассчитывать на среднюю продолжительность жизни на десять лет больше, чем предполагалось в начале 1970-х годов. Аналогично, 75-летние женщины могут ожидать прожить в среднем на тринадцать лет больше, чем в то время.

COVID-19 влияет на продолжительность жизни

К сожалению, показатели ожидаемой продолжительности жизни за периоды до пандемии COVID-19 (2017-2019 гг.) показывают небольшое снижение. В настоящее время мужчины живут в среднем на 0,2 года меньше, а женщины - на 0,3 года меньше, чем в эти периоды.

По последним расчетам Государственной статистической службы, средняя продолжительность жизни новорожденных девочек по стране составляет 83,0 лет, а новорожденных мальчиков - 78,2 лет. Это означает, что мальчики, рожденные в Баден-Вюртемберге, живут в среднем на 18 месяцев дольше, чем национальный средний показатель, а девочки могут рассчитывать на дополнительные 11 месяцев.

Еще одно сравнение: Саарland имеет самую низкую ожидаемую продолжительность жизни для женщин среди всех федеральных земель Германии. Статистика показывает, что женщины в Баден-Вюртемберге живут в среднем на два года дольше, а мужчины, рожденные в Баден-Вюртемберге, могут рассчитывать примерно на четыре года жизни больше, чем мужчины из Саксонии-Анхальт.

Мужчины и мальчики в Баден-Вюртемберге существенно выиграли от улучшения системы здравоохранения в регионе, что привело к увеличению средней продолжительности жизни. По последним расчетам, новорожденный мальчик в Баден-Вюртемберге может рассчитывать прожить 18 месяцев дольше, чем национальный средний показатель, а девочки имеют преимущество в 11 месяцев.

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