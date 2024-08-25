Жители Аугсбурга не понимают правил

FC Аугсбург упускает преимущество против «Вердера» и впоследствии предъявляет претензии судье из-за воспринятой несправедливости. По словам Аугсбурга, они были введены в заблуждение после предматчевой беседы с судьей Феликсом Брых о правилах.

Тренер FC Аугсбурга Йеспер Торруп был недоволен. "Он" - сказал он, скрежеща зубами, имея в виду судью Сашу Штегеманна из Нидеркасселя, который не назначил пенальти в ворота хозяев, несмотря на просмотр видеоповтора за 13 минут до финального свистка в матче против «Вердера». "Это был очевидный пенальти. Конец дискуссии", - рявкнул CEO Аугсбурга Михаэль Штрёль.

Оле Венера, тренер «Вердера», воздержался от «расследования» инцидента, но болельщики Аугсбурга были озадачены, когда Антони Юнг из «Вердера» был разрешен контролировать мяч вытянутой левой рукой после навеса соперника. Штегеманн, как сказал Штрёль, посчитал это «естественным движением руки». Капитан Джефф Гоувлиуу добавил, что судья сказал, что это не было «очевидным фолом».

Что расстроило Аугсбург: за четыре дня до матча они провели беседу с судьей Феликсом Брых о правилах - во время которой «недвусмысленно было сказано, что судьи будут назначать пенальти за такое положение вытянутой руки», - сказал Торруп. "Что я должен сказать своим игрокам теперь?" Он мог повторить то, что глава судей немецкой футбольной ассоциации (ДФБ) Кнут Кирхер сказал в воскресенье на Sport1 «Доппельпасс»: "Я бы предпочел назначить здесь фол рукой".

Торруп сказал многое, и, к счастью, была и хорошая новость. Торруп похвалил нового подписания Самуэля Эссенде, которого Аугсбург подписал из вылетевшего из португальской первой лиги FC Визела. 26-летний Эссенде должен заменить лучшего бомбардира команды Эрмедина Демировича, проданного в VfB Штутгарт за трансферную сумму в 21 миллион евро. "Он провел исключительную игру, всегда был опасен", - сказал Торруп.

Эссенде забил гол, открыв счет, и вывел команду вперед, 2:1 (35). Ранее «Вердер» заставил нового вратаря Аугсбурга Неджилко Лабровича выглядеть некомпетентным, а Элис Рехбечадж забил потрясающий гол, сравняв счет для хозяев (25). Но «Вердер» продолжал давить, и Джастин Нджинмах сравнял счет, 2:2 (58). Венера сказал, что они могли быть более решительными, "мы могли быть более решительными".

Несмотря на инцидент с пенальти и воспринятую несправедливость во время матча против «Вердера», FC Аугсбург все же смог выйти вперед благодаря новому подписанию Самуэля Эссенде. Однако их преимущество было недолгим, так как соперник забил два гола, один из которых был спорным из-за положения вытянутой руки. Несмотря на решение судьи, тренер Аугсбурга Йеспер Торруп считал, что пенальти должен был быть назначен, так как это было обсуждено во время предматчевой беседы с судьей Феликсом Брых о правилах.

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