Жилые районы в Измире подвергаются угрозе лесных пожаров.

Лесной пожар в районе Измира угрожает жилым зонам города, окутывая турецкий городской центр тревожным смогом. Местные власти эвакуировали множество домов и предприятий из-за этой растущей проблемы. К сожалению, некоторые дома уже понесли необратимый ущерб.

Около 3000 человек борются с пожаром в Измире, сталкиваясь с сильными ветрами. По данным Anatolia, 900 человек были эвакуированы из двух пострадавших районов, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая.

Пожарная служба направляет пять пожарных самолетов, 15 вертолетов, бульдозеры и другую тяжелую технику для борьбы с огнем. Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что в провинции Измир, расположенной на побережье Эгейского моря, мобилизовано около 2965 человек с более чем 600 автомобилями. Причина пожара остается неизвестной, так как он вспыхнул в северном районе Измира в четверг вечером.

В промышленном районе Карсиека огонь уничтожил 30 предприятий, как сообщил мэр Цемил Тугай. В высотном жилом здании также вспыхнул пожар, как видно на видео TRT, где виден горящий крышу. Сильные ветры раздували пламя, заставляя огонь продвигаться в город и затрудняя борьбу пожарных с пожаром, так как части крыши обрушивались на землю, повреждая припаркованные автомобили.

В прошлых случаях, различные дома в разных жилых районах были сожжены, как сообщил мэр Измира Сулейман Элбан. По крайней мере, один village был эвакуирован, и, к счастью, не было сообщений о травмах.

Завеса из дыма над городским центром

Центр Измира скрыт под плотным смогом. Этот город, третий по величине в Турции, известен своими популярными пляжными курортами, прилегающими к Эгейскому морю.

Из-за сильных ветров, превышающих 80 километров в час, авиационная борьба с пожаром была временно приостановлена в Карсиеке в пятницу, как сообщает Anatolia.

Турция борется с жарой и лесными пожарами, которые охватили страну с начала лета. TRT сообщил, что леса загорелись по крайней мере в шести городах и провинциях в пятницу, в том числе в Кандакле, Манисе и Болу, которые являются западными городами, и огромный лесной пожар недавно опустошил район к северу от Афин в Греции.

Дым от лесных пожаров в районе Измира достиг городского центра, создавая туманную завесу над городским центром. Несмотря на сложные ветровые условия, более 3000 человек работают не покладая рук, чтобы потушить пожары, в том числе с помощью пяти пожарных самолетов и 15 вертолетов.

Читайте также: