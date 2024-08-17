Жилые районы Измира пострадали от распространения лесных пожаров.

Лесной пожар распространяется в сторону жилых зон Измира, окутывая турецкую метрополию плотным дымом. Различные жилые и коммерческие здания эвакуируются. К сожалению, некоторые дома уже получили необратимый ущерб.

Вблизи знаменитого прибрежного города Измира около 3000 человек борются с пожаром в сильных порывах ветра. Более 900 человек были эвакуированы из двух пострадавших районов, согласно агентству новостей Anadolu, цитируя министра внутренних дел Али Йылдырыка.

Пожарная служба полагается на пять единиц авиационной борьбы с огнем, 15 авиационных пожарных вертолетов, бульдозеры и несколько тяжелых машин для борьбы с пожаром. По словам представителя турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, около 2965 человек с примерно 600 автомобилями задействованы в провинции Измир, расположенной вдоль Эгейского побережья. Пожар начался в четверг вечером к северу от Измира без ясной причины.

В промышленной зоне северной окраины Каршияки 30 предприятий были уничтожены огнем, как сообщил мэр Цемил Тугай на X. Также загорелось десятиэтажное жилое здание. Кадры, показанные государственным телеканалом TRT, показали, как горит крыша здания. Ветры подталкивали огонь от ближайшего леса, что усложняло борьбу пожарных с огнем. Части крыши обрушились, повредив припаркованные автомобили.

Ранее дома в других жилых районах также загорелись, отметил губернатор Измира Сулейман Элбан. По крайней мере, один village был эвакуирован. К счастью, пока не сообщалось ни об одном случае травм.

Центр города окутан смогом

Центр Измира окутан плотным смогом. Измир, третий по величине город Турции и популярное место для отдыха, особенно прибрежные курорты Эгейского моря, часто посещаются.

Сильные ветры, достигающие 80 километров в час, вынудили временно приостановить операции по борьбе с огнем в Каршияке в пятницу, согласно отчетам Anadolu.

С начала лета Турция борется с жаркой погодой и лесными пожарами. TRT сообщил, что к пятнице лесные пожары были зарегистрированы в шести городах и провинциях, в том числе в Чанаккале, Манисе и Болу. Кроме того, соседняя Греция борется с крупным лесным пожаром к северу от Афин.

Огненные ветры, подпитывающие лесные пожары в Каршияке, усложняли борьбу пожарных с огнем, что привело к повреждению десятиэтажного жилого здания и ближайших припаркованных автомобилей. Из-за распространения лесных пожаров несколько городов и провинций в Турции, в том числе Измир, пострадали, что привело к эвакуациям и повреждению зданий.

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