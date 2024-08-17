Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЛесные пожары

Жилые районы Измира пострадали от распространения лесных пожаров.

Множество сущностей в настоящее время занято.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут
На фоне сильных порывов ветра огонь быстро распространялся вблизи Измира.
На фоне сильных порывов ветра огонь быстро распространялся вблизи Измира.

Жилые районы Измира пострадали от распространения лесных пожаров.

Лесной пожар распространяется в сторону жилых зон Измира, окутывая турецкую метрополию плотным дымом. Различные жилые и коммерческие здания эвакуируются. К сожалению, некоторые дома уже получили необратимый ущерб.

Вблизи знаменитого прибрежного города Измира около 3000 человек борются с пожаром в сильных порывах ветра. Более 900 человек были эвакуированы из двух пострадавших районов, согласно агентству новостей Anadolu, цитируя министра внутренних дел Али Йылдырыка.

Пожарная служба полагается на пять единиц авиационной борьбы с огнем, 15 авиационных пожарных вертолетов, бульдозеры и несколько тяжелых машин для борьбы с пожаром. По словам представителя турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, около 2965 человек с примерно 600 автомобилями задействованы в провинции Измир, расположенной вдоль Эгейского побережья. Пожар начался в четверг вечером к северу от Измира без ясной причины.

В промышленной зоне северной окраины Каршияки 30 предприятий были уничтожены огнем, как сообщил мэр Цемил Тугай на X. Также загорелось десятиэтажное жилое здание. Кадры, показанные государственным телеканалом TRT, показали, как горит крыша здания. Ветры подталкивали огонь от ближайшего леса, что усложняло борьбу пожарных с огнем. Части крыши обрушились, повредив припаркованные автомобили.

Ранее дома в других жилых районах также загорелись, отметил губернатор Измира Сулейман Элбан. По крайней мере, один village был эвакуирован. К счастью, пока не сообщалось ни об одном случае травм.

Центр города окутан смогом

Центр Измира окутан плотным смогом. Измир, третий по величине город Турции и популярное место для отдыха, особенно прибрежные курорты Эгейского моря, часто посещаются.

Сильные ветры, достигающие 80 километров в час, вынудили временно приостановить операции по борьбе с огнем в Каршияке в пятницу, согласно отчетам Anadolu.

С начала лета Турция борется с жаркой погодой и лесными пожарами. TRT сообщил, что к пятнице лесные пожары были зарегистрированы в шести городах и провинциях, в том числе в Чанаккале, Манисе и Болу. Кроме того, соседняя Греция борется с крупным лесным пожаром к северу от Афин.

Огненные ветры, подпитывающие лесные пожары в Каршияке, усложняли борьбу пожарных с огнем, что привело к повреждению десятиэтажного жилого здания и ближайших припаркованных автомобилей. Из-за распространения лесных пожаров несколько городов и провинций в Турции, в том числе Измир, пострадали, что привело к эвакуациям и повреждению зданий.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Специалисты спасли молодого человека из грузового склада
Панорама

Специалисты спасли молодого человека из грузового склада

Специалисты спасли молодого человека из грузового склада В одном из терминалов DHL Parcel Locker жители могут легко получить свои посылки и отправления. Но это было необычно - даже потребовалось вмешательство пожарной службы, когда подросток застрял внутри одного из этих контейнеров для посылок. В Дортмунде пожарным пришлось освободить подростка из необычной

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Аффенберг на Констанцком озере охотится за неуловимым приматом, который недавно вырвался на свободу
Панорама

Аффенберг на Констанцком озере охотится за неуловимым приматом, который недавно вырвался на свободу

Аффенберг на Констанцком озере охотится за неуловимым приматом, который недавно вырвался на свободу Будьте готовы, если вам повстречается ловкий макак во время прогулки по озеру Констанц. В выходные сбежал молодой барибальский макак из Аffenberg Salem. Его нынешнее местоположение остается неизвестным. Директор парка Роланд Хильгартнер уже назвал это выдающимся побегом, комментируя:

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вид через арочный проход по Вья Палагония, ведущий к вилле с тем же названием
Панорама

В Багерии можно увидеть признаки влияния мафии

В Багерии можно увидеть признаки влияния мафии **"Треугольник смерти" — зловещее название региона, окружающего Палермо, Италия, где находится мирный город Багерия. Эта область получила свой мрачный титул из-за многочисленных убийств, совершенных сицилийской мафией в 1980-х годах, не только в Багерии, но и в Кастельдаччио и Альтавилла Милиция. Багерия с

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Индивид погиб во время лесных работ в Верхней Баварии.
Федеральные земли Германии

45-летний мужчина погиб во время лесохозяйственных работ в Верхней Баварии.

Индивидуум управляет подъемным краном в лесном районе. Когда члены семьи начинают его искать, они сталкиваются с болезненным открытием.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
"Безопасность всех людей гарантирована" после инцидента с пожаром на съемочной площадке.
Общество

"Безопасность всех людей гарантирована" после инцидента с пожаром на съемочной площадке.

Во время производства музыкального видео с участием Paris Hilton возгорание произошло рядом с её трейлером. Удивительно, но никто не пострадал.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Уол директор Манчестер юнайтед Зиркзее радуется забитому голу в ворота Фулхэма.
Спорт

Манчестер Юнайтед начинает свою кампанию в Премьер-лиге с триумфом, так как их новый рекрут блестяще сияет на их дебюте.

В первом матче曼也许éries было мало того возбуждения, которого ждали зрители, но Юнайтед все же удалось начать сезон с важной победой со счетом 1:0.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно