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Федеральные земли ГерманииНовостиТепловой насос

Жилой тепловой насос обеспечивает теплом более 30 000 жителей Финляндии

Поставщик тепла в районе заявляет о планах по производству экологически чистого тепла в Хельсинки, Была одобрена в Цюрихе

 and  Carmen Simpson
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Энергетический поставщик Финляндии Helen Oy planned to оборудовать годовс водяным обогревомנ...
Энергетический поставщик Финляндии Helen Oy planned to оборудовать годовс водяным обогревомנ примерно 30 000 домов с помощью инновационной технологии воздушно-водяных тепловых насосов компании MAN Energy

- Жилой тепловой насос обеспечивает теплом более 30 000 жителей Финляндии

Мировой гигант MAN Energy Solutions поставил крупнейший в мире воздушно-водяной тепловой насос для системы централизованного отопления в Хельсинки. Финская компания Helen Oy планирует использовать его для обогрева около 30 000 домохозяйств и сокращения выбросов углекислого газа на 26 000 тонн в год.

По данным MAN, установка может извлекать энергию из воздуха даже при температуре -20 градусов Цельсия для нагрева воды в системе централизованного отопления. Ее мощность варьируется от 20 до 33 мегаватт в зависимости от температуры воздуха. Сердце теплового насоса, компрессор, изготавливается в Цюрихе, где у MAN Energy Solutions работает 800 сотрудников. Проект финансируется Министерством финансов Финляндии. Запуск завода запланирован на осень 2026 года.

Тепловой насос, поставленный MAN Energy Solutions, способен извлекать энергию из очень холодного воздуха для нагрева воды в системе централизованного отопления, значительно снижая выбросы углекислого газа. С переменной мощностью от 20 до 33 мегаватт этот тепловой насос сыграет важную роль в обогреве примерно 30 000 домохозяйств в Хельсинки.

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 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно