- Жилой район в Измире испытывает пламя - по всей стране эвакуировано около 4000 человек

В западном турецком городе Измир пожарные продолжают бороться с бушующим лесным пожаром на окраине города. В пятницу вечером в пригородном районе Карсыяка возник переполох, когда пламя достигло десятиэтажного жилого комплекса и промышленной зоны, подталкиваемое сильными ветрами из ближайшего леса.

С субботнего утра опасность для центральных жилых районов прибрежного города больше не угрожает, объявил турецкий министр сельского хозяйства Ибрагим Юмакли. Был мобилизован дополнительный персонал, и с помощью авиационной поддержки им удалось взять пожар под контроль.

С четверга вечером примерно 3000 человек борются с пожаром на горе Яманлар, расположенной на окраине прибрежного города. Сообщается, что в районе время от времени было заполнено густым дымом, как сообщает корреспондент dpa.

По словам министра, в районе Яманлар сгорело 17 домов за ночь, и были эвакуированы 105 жилых и 44 коммерческих здания. Пожар охватил 1600 гектаров земли в Измире. Причина пожара остается неизвестной.

Операции по тушению пожара в различных местах

Измир не единственный город, угрожаемый пламенем. За последнюю неделю в городах, таких как Айдын, Болу, Мугла и Маниса, произошло в общей сложности 131 возгорание на сельскохозяйственных или лесных землях, согласно Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Более 4000 человек были вынуждены эвакуироваться из-за пожаров в хотя бы четырех городах и провинциях.

Двух человек в Измире и четырех в городе Болу взяли под стражу по подозрению в причастности к некоторым из пожаров. На данный момент не сообщается об injuries.

Измир и его окрестные туристические достопримечательности являются популярными направлениями. Турция борется с жарой и лесными пожарами по всей стране с начала лета. Соседние Греция также пострадала от крупного лесного пожара к северу от Афин.

Пожарные продолжают борьбу с разрушительным лесным пожаром в Измире, признавая при этом значительную роль, played их авиационной поддержки в контроле над пожаром. Несмотря на достигнутый прогресс, воспоминания о пожарных операциях на горе Яманлар, где с четверга вечером боролись с пламенем тысячи человек, все еще свежи в памяти.

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