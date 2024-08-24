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Жестокое нападение Солинджера было "чрезвычайно жестоким и мучительным"

Вслед за ножевыми ранениями в Сол صدور, заместитель мэра Гамбурга Фегебанк выражает шок. Лидер ХДС Теринг выражает желание быстрого выздоровления пострадавшим и оказывает поддержку членам пострадавших семей.

 and  Melissa Williams
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- Жестокое нападение Солинджера было "чрезвычайно жестоким и мучительным"

Городской заместитель мэр Гамбурга, Катарина Фейгебанк, выразила удивление в связи с жестоким ножевым нападением в Солінгене, которое привело к трем смертельным исходам. "Жестокость и террор, которые развернулись в Солінгене, просто ужасающие", - написала она в платформе X. Ее соболезнования выражаются в адрес жертв, их близких и всего Солінгена. Лидер ХДС Гамбурга и руководитель фракции в парламенте Денис Терринг также разместил сообщение на платформе: "В эти трудные времена мои мысли с теми, кто пострадал от трагического инцидента в Солінгене". Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил поддержку семьям.

Согласно сообщениям полиции, ужасающий инцидент произошел в пятницу вечером во время городского фестиваля, в результате чего трое человек погибли и восемь получили ранения. Полиция Северного Рейна-Вестфалии квалифицировала инцидент как нападение, учитывая, что преступник имел конкретную цель.

Другие города, в том числе Гамбург, выразили солидарность с Солінгеном, выразив шок и осуждение в связи с нападением. Свидетели описывают сцену как хаотичную и травмирующую, многие из них обратились за психологической помощью после инцидента.

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