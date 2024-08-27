- жертвы преступлений получают помощь от организации "Белый Кольцо"

В прошлом году группа по защите прав "Белые крылья" помогла в 389 случаях жертвования в Саксонии-Анхальт. В 347 из этих случаев они предоставили материальную помощь, а также звонки, компанию и советы, как заявила руководитель штата Керстин Годенрат. Спрос на помощь значительно вырос. Организация предоставила материальную помощь примерно в 310 случаях в предыдущем году. Это может включать в себя юридическую помощь, финансовую помощь и покрытие расходов.

Штабное отделение потратило более 125 200 евро на жертв в прошлом году, как заявила руководитель штата. Это меньше, чем расходы предыдущего года в размере около 134 300 евро. Средства поступают из завещаний, пожертвований, членских взносов и назначенных штрафов. Доход от пожертвований недавно упал на 3,7%. Организация не получает государственного финансирования.

Фокус на кибербулинге

"Нам нужно быть заметными", - подчеркнула руководитель штата. Мероприятия, лекции, а также подкасты, плакаты и кампании входят в эту стратегию. В этом году "Белые крылья" особое внимание уделяют кибербуллингу в социальных сетях. Сотрудничество с полицией, прокуратурой и другими организациями поддержки жертв имеет решающее значение, чтобы гарантировать, что жертвы преступлений могут получить помощь.

По словам Годенрат, большинство людей, которым помогла "Белые крылья", стали жертвами физического насилия, в том числе домашнего насилия. Это составило примерно 47% тех, кто обратился за помощью. Тем не менее, также были распространены случаи сексуальных домогательств и преследования. Помощь "Белых крыльев" бесплатна для жертв, и нет необходимости в подаче заявления о преступлении, чтобы получить помощь.

Поиск волонтерских адвокатов

"Белые крылья" полагаются на волонтеров, которые также нуждаются в поддержке. В настоящее время около половины из 14 местных отделений не имеют волонтерского лидера. Организация ищет людей, готовых взять на себя ответственность и участвовать. В настоящее время в Саксонии-Анхальт насчитывается 78 волонтеров "Белых крыльев", как заявила Годенрат. Они стремятся сохранить широкую сеть, чтобы оставаться доступными как для жертв, которым нужна помощь, так и для потенциальных волонтеров.

Помощная организация "Белые крылья" признает важность сотрудничества с другими организациями для борьбы с кибербуллингом, особенно в социальных сетях. Это гарантирует, что жертвы киберпреступлений также могут получить необходимую помощь.

В рамках своих усилий по расширению своей волонтерской базы помощь "Белые крылья" активно ищет людей, готовых взять на себя руководящие роли в их 14 местных отделениях, так как в настоящее время половина из них не имеет волонтерских руководителей.

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