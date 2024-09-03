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Женские футбольные чиновницы в DFB сталкиваются с неожиданным отъездом.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут

Женские футбольные чиновницы в DFB сталкиваются с неожиданным отъездом.

Тренер национальной футбольной команды Кристиан Вюк теперь вынужден планировать без топ-вратаря. Мерле Фрёмс объявила о своем уходе из национальной сборной. 29-летняя спортсменка больше не служит новому тренеру, ее заменили перед олимпийской победой, и теперь она хочет сосредоточиться на клубных играх.

Фрёмс повесила бутсы национальной команды на гвоздь. Она больше не была доступна новому тренеру Вюку. Олимпиада, в которой немецкая команда завоевала бронзу, а она осталась на скамейке запасных, стала ее последним выступлением.

"С тех пор как я приняла участие в прошлогоднем чемпионате мира, я чувствовала, что Олимпийский турнир в Париже станет моим последним с национальной командой", - заявила Фрёмс в заявлении ДФБ. "Я вспоминаю шесть напряженных и незабываемых лет, полных взлетов и падений. Быть номером один в двух крупных турнирах было честью, но также и физически и психологически очень сложно. В будущем я хочу проводить больше времени с семьей и друзьями".

Фрёмс продолжит свою клубную карьеру в "Вольфсбурге": "Теперь я полностью и целиком посвящу себя "Вольфсбургу" на поле". Она даже выиграла Кубок ДФБ с ними в этом мае.

Вюк, который теперь сменил временного национального тренера Хорста Хрубеша, сожалеет об уходе Фрёмс: "Я бы с удовольствием тренировала Мерле и прямо сказала ей об этом". Спорт-директор команды Ниа Кюнцер также восхищается вратарем: "Меня действительно огорчает решение Мерле. Она всегда была ценным активом нашей команды, надежным резервом и выдающимся игроком. Ее выступления существенно способствовали достижениям нашей команды, например, на замечательном чемпионате Европы 2022 года, где мы заняли второе место".

Фрёмс дебютировала в национальной сборной 6 октября 2018 года в матче против Австрии, закончившемся победой 3:1. Она была третьим вратарем на чемпионате мира 2019 года и играла на чемпионате Европы 2022 года и неудачном чемпионате мира 2023 года. Сначала Хрубеш отдавал предпочтение Фрёмс, но перед Олимпиадой он заменил ее на Анн-Катрин Бергер. Всего Фрёмс провела 52 международных матча за Германию.

Говорят, что Фрёмс не единственная национальная команда, задумывающаяся о завершении карьеры. Некоторые опытные игроки могут решить уйти после олимпийского успеха. Например, ходят слухи о возможном уходе центрального защитника Марины Хэгерлинг и даже капитана Александры Попп. Попп даже рассматривала возможность завершить свою карьеру в ДФБ после чемпионата мира 2023 года.

Тем не менее, центральный защитник Марина Хэгерлинг и капитан Александра Попп еще не объявили о своих решениях. Тем временем женский футбол продолжает процветать, и другие талантливые игроки заполняют пустоту, оставленную уходом Мерле Фрёмс из национальной сборной.

Сосредоточившись на клубных играх и возможных уходах на пенсию, новый тренер национальной женской футбольной команды Вюк должен сделать все возможное, чтобы добиться успеха.

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