- Женский молочный банк Лейпцигской больницы ищет доноров

Университетская клиника Лейпциг (UKL) срочно ищет женщин, которые могут сдать грудное молоко. В настоящее время имеются некоторые пробелы в поставках банка грудного молока, как сообщает UKL. Молоко в основном необходимо для кормления недоношенных детей, которые еще не могут быть вскормлены грудью. В принципе, любая здоровая женщина, у которой есть больше молока, чем нужно для своего собственного ребенка, может стать донором.

Банк грудного молока UKL существует с 1951 года и является одним из старейших подобных учреждений, как сообщается. В прошлом году 51 женщина сдала в общей сложности 622 литра молока, которое было использовано для кормления 58 особенно маленьких недоношенных детей.

Согласно инициативе банка грудного молока, теперь есть хотя бы один такой банк в каждом федеральном государстве. Недавно в Майнце, Рейнланд-Пфальц, в июле начал работу банк грудного молока.

Женщины, сдающие излишки грудного молока в UKL, помогают восполнить текущие пробелы в поставках банка грудного молока. Молоко является жизненно важным для питания недоношенных детей, которые еще не могут быть вскормлены непосредственно грудью.

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