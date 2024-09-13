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Женская команда ДФБ столкнулась с очередным разочаровывающим поражением на горизонте.

 and  Alex Stellmacher
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Женская команда ДФБ столкнулась с очередным разочаровывающим поражением на горизонте.

Немецкая женская футбольная команда столкнулась с переменами в обороне, так как многолетняя защитница и лидер Марина Хегерлинг уходит из национальной команды. Ее сопровождает в уходе вратарь Мерле Фрёмс, которая была понижена в ранге во время Олимпиады в Париже. Новый тренер Кристиан Вюк имеет много работы по перестройке команды.

Хегерлинг, которая дебютировала в возрасте 28 лет и быстро стала неотъемлемой частью обороны, уходит после 42 игр за Германию. Она описала свое решение как "правильное и подходящее" и добавила, что если бы ей сказали десять лет назад, что она сыграет 42 игры за национальную команду, она бы посчитала это сумасшествием. 34-летняя женщина останется преданным фанатом немецкой команды.

Карьера Хегерлинг была под угрозой из-за хронических проблем с пяткой, но ее стойкость и сильные тактические навыки позволили ей продолжать играть до ухода. Ее вклад в команду был признан Вюком, который похвалил ее как "абсолютного исполнителя" с "приверженностью, тактической силой и способностью распознавать игровые ситуации". Спортивный директор DFB Ня Кюнцер также похвалила Хегерлинг как "сильную личность" с "навыками тренера, страстью, профессионализмом, решимостью и ментальной силой".

Вюку придется перестраивать оборону с Бибиане Шульце Солано (25) из "Атлетико Бильбао" и Катрин Хендрих (32/Вольфсбург), которые уже были интегрированы в команду его предшественником, Хорстом Хрубешем. Однако команде все еще трудно найти многообещающего молодого защитника.

Хегерлинг продолжит свою футбольную карьеру как игрок, будучи включенной в состав "команды турнира" на Евро-2022. Ее контракт с Вольфсбургом истекает в конце текущего сезона, и она присоединится к тренерскому штабу клуба.

Два года назад ее товарищ по команде Лена Обердорф уже идентифицировала Хегерлинг как потенциального будущего тренера национальной команды. "Она очень громкая на поле и всегда требует 100%. У нее также есть понимание, что подходит", - сказала она тогда.

Два с половиной месяца назад Фрёмс объявила о своем уходе после того, как была понижена до запасного вратаря на Олимпиаде в Париже. Вюк пытался уговорить ее остаться, но безуспешно. Будущее капитана Александры Попп (33) в национальной команде все еще неопределенно. Вюк дебютирует как тренер национальной команды 25 октября против Англии на Уэмбли.

Уход защитника Марины Хегерлинг и вратаря Мерле Фрёмс оставляет значительную брешь в немецкой женской футбольной команде, особенно в обороне. С уходом Хегерлинг команда лишится надежного лидера и сильного присутствия на поле.

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