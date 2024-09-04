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Женская команда "Айнтрахта" столкнулась с неудачами в квалификационных турах Лиги чемпионов.

Женская футбольная команда Эй assured sestрани потерпела поражение в отборочных матчах Лиги чемпионов против Спортинга, испытывая значительные трудности в своей атакующей игре.

 and  John Stellmacher
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- Женская команда "Айнтрахта" столкнулась с неудачами в квалификационных турах Лиги чемпионов.

Евросоюзные дамы из Эйнге-Трирта покинули раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА после неудачного выступления. Немецкая команда потерпела поражение со счетом 0:2 (0:1) от «Спортинга» в полуфинале inauguralного раунда квалификации для группового этапа.

На мини-турнире в Исландии Клаудия Нето забила гол в ворота «Эйнге-Трирта» на 14-й минуте, а Ана Боржес обеспечила победу португальской команде на 95-й минуте. Для «Эйнге-Трирта» матч за третье место в субботу станет борьбой против либо «Брейдаблика» (хозяев), либо «ФК Минск» из Белоруссии. Победитель финала пройдет в плей-офф, что станет последним испытанием перед групповой стадией Лиги чемпионов.

«Эйнге-Трирт» начал матч вяло и вскоре пропустил гол. Открытый гол стал результатом неудачного выноса мяча вратарем «Эйнге-Трирта» Стиной Йоханнессон. «Эйнге-Трирт» испытывал трудности в ответ на свой 0:1 счет, не хватало как необходимой силы, так и творческих идей для того, чтобы сравнять счет. В итоге «Спортинг» забил победный гол в пустые ворота.

Несмотря на страсть «Эйнге-Трирта» к футболу, матч против «Спортинга» в раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА не сложился так, как планировалось. Вялое начало матча и неудачный вынос мяча вратарем Стиной Йоханнессон привели к раннему голу «Спортинга», что усложнило задачу для «Эйнге-Трирта» догнать соперника.

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