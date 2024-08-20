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Федеральные земли ГерманииНовостиНеотложная помощь

Женщины-воспитатели чаще болеют, чем все остальные.

Дошкольное экстренное уход является часто необходимым из-за нехватки ухода за детьми. Недавнее исследование показало: educators в детских садиках испытывают явно более высокую частоту заболеваний по сравнению со стандартной частотой болезней среди работников, даже в gertманском федеральной...

 and  Alex Stellmacher
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В связи с высоким уровнем заболеваемости сотрудников нагрузка на нянек продолжает возрастать.
В связи с высоким уровнем заболеваемости сотрудников нагрузка на нянек продолжает возрастать.

- Женщины-воспитатели чаще болеют, чем все остальные.

В Mecklenburg-Vorpommern зафиксирован аномально высокий уровень отсутствия сотрудников детских садов по причине больничных, что усугубляет уже напряженную ситуацию с кадрами в этих учреждениях. Исследование данных страховой медицины показало, что работники детского дошкольного образования брали в среднем около 34,7 дней больничного в год, что существенно больше среднего показателя по всем профессиям, составляющего около 20 дней, согласно данным Фонда Бертельсмана и Экспертного форума. По сравнению с другими землями, Mecklenburg-Vorpommern находится значительно выше среднего показателя (29,6).

Фонд Бертельсмана, который руководствует Экспертным форумом, в основном использует данные страховой медицины DAK, где застраховано 12,2% сотрудников детского дошкольного образования. Данные других страховых компаний, доступные Фонду, подтверждают эту тенденцию.

Эксперты выражают обеспокоенность по поводу порочного круга высоких показателей больничных и перегрузки сотрудников

"Многие детские сады застряли в порочном круге: растущие показатели больничных приводят к тому, что все больше специалистов отсутствуют на работе, что, в свою очередь, увеличивает нагрузку на оставшихся сотрудников", - комментирует Анетте Штейн, эксперт по дошкольному образованию в Фонде Бертельсмана. "Высококачественное дошкольное образование, уход и воспитание становятся все менее осуществимыми во многих местах из-за этого".

По данным Фонда, согласно данным страховой медицины Techniker, наиболее частыми причинами больничных были респираторные инфекции, за ними следовали проблемы со здоровьем, связанные с психикой.

Чтобы компенсировать отсутствие по болезни, отпуска и обучения, Фонд считает, что Mecklenburg-Vorpommern необходимо дополнительно 2500 полноценных специалистов. Оцененный годовой бюджет в размере 154 миллионов евро временно облегчил бы кризис с кадрами, по оценкам Фонда.

Высокие показатели больничных требуют принятия срочных мер экстренной помощи в детских садах, чтобы гарантировать непрерывность качественного образования. Этот порочный круг высоких показателей больничных и перегрузки сотрудников можно прервать с помощью усиленных мер экстренной помощи, чтобы обеспечить покрытие в случае отсутствия.

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