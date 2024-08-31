"Женщины в Китае страдают инконтиненцией кишечника"

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Ntv.de: Г-жа Кауфманн, у вас есть любимая сказка на ночь?

Аннет Кауфманн: Мне нужно подумать об этом. "Рапунцель" и "Печенье из теста" от братьев Гримм всегда были моими любимыми историями.

Длинные волосы, дополняющие ум и храбрость кошки: Ваше блестящее выступление на Олимпийских играх в Париже, где вы заняли четвертое место в командном зачете, было поистине волшебным.

Если бы мне сказали год назад, как пройдут мои первые Олимпийские игры, я бы была удивлена и сразу же согласилась. Я не могла себе представить более фантастический дебют на Олимпиаде. То, что все сложилось и дополнило друг друга, действительно можно назвать сказкой.

Сначала вас назначили запасной спортсменкой. Потом Йинг Хань, серебряный призер Рио-2016, получила травму, и у Нины Миттельхэм обострилась проблема со спиной во время индивидуального турнира в Париже. Как вы справились с внезапной возможностью выступить?

Я слышала от других спортсменов, что турнир Олимпиады - это совершенно другой уровень, и там бывает очень много волнения и психологического напряжения, потому что Олимпиада происходит каждые четыре года. Честно говоря, я была удивлена, насколько спокойной я была перед каждой игрой.

Вдруг на мировой сцене, в огненном парижском котле. И нет никакого волнения?

В принципе, я не тот человек, который боится сцены, и мне нравится выступать перед большими аудиториями. Этот котёл имел положительное влияние на меня. Также я играю в настольный теннис уже 14 лет и накопила определенный опыт.

Я никогда не была так спокойна, как на Олимпиаде. Обычно у меня есть некоторые мысли перед играми, например, если что-то не пойдет хорошо во время разминки. Но в Париже все было по-другому. Я не знаю причину, но у меня было глубокое внутреннее спокойствие, даже когда что-то не получалось.

Из запасной спортсменки вы стали капитаном команды: О чем вы думали, ложась спать каждую ночь в Париже?

О том, что мне завтракнуть на завтрак. (смеется) Кроме того, я оставалась на связи со своей хорошей подругой из Египта, которая тоже играет в настольный теннис, и мы планировали следующий день в Олимпийской деревне. Я действительно не напрягалась. В целом, этот успех в Париже произошел только потому, что мы были сильной командой. Каждый член команды сыграл важную роль.

Звучит как беззаботность юности. Вы боитесь потерять это в будущем?

Нет, это просто моя натура. Я научилась этой легкости на многих турнирах в детстве. Но также отношения с моей семьей, моими родителями и моей сестрой Александрой, которые тоже были спортсменами, помогли мне. Они мои "психиатры", с которыми я всегда могу поговорить. Если я продолжу идти этим путем, то не потеряю эту беззаботность. Но если я это сделаю, то знаю точно, что хочу ее вернуть.

Во время вашего пути к полуфиналу Олимпиады вы несколько раз приводили своих товарищей по команде к слезам. У вас есть любимый момент из турнира?

Когда я выиграла матч-поинт, который гарантировал наше участие в полуфинале. Я была счастлива и переполнена эмоциями. Когда я побежала к девочкам, я увидела, что все плачут и все еще в шоке. Я сказала: "Ребята, почему вы плачете? Мы в полуфинале!" Но я понимаю их эмоции, это был освобождающий момент, потому что с нас снялось огромное бремя всего года.

Вы почувствовали, что вызвали эйфорию в Германии из-за ваших выступлений и эмоций на сайте?

Эмоции - это часть спорта, но иногда спортсменов называют слишком эмоциональными. Если вы потратили несколько лет на подготовку к Олимпиаде, чтобы показать исключительное выступление, это неизбежно вызовет эмоции, независимо от того, удастся вам это или нет. Я считаю, что важно показать, что мы люди, а не роботы. Успехи и неудачи, все возможно. Я получила много сообщений, что люди рады за нас, и я рада, что смогла популяризировать наш спорт, потому что настольный теннис в Германии никогда не был так популярен, как футбол. Некоторые написали, что вернулись к своему хобби настольного тенниса из-за меня, что очень приятно.

Вы были эмоциональны после победы 3:0 в полуфинале против Мивы Харimoto, восьмой в мире из Японии.

Иногда вы сами себя недооцениваете, и я очень земной человек. Эта игра показала мне, на что я способна. Что я могу обыграть топ-десять игроков, когда я на пике формы. Я могу вспоминать об этих мыслях, когда дела не идут так хорошо за столом.

Вы даже положили руки на лицо от удивления.

Эта победа была одним из знаков на моем пути, который показал мне, что я на правильном пути. Этот успех также дал мне boost самооценки: несмотря на полный год, когда я не могла много готовиться к Олимпиаде, и благодаря разумной комбинации моей тренировки и психологической подготовки, я могу обыграть топ-игроков. Я уверена, что Харimoto теперь проведет тщательный анализ моей игры, но я тоже сделаю это. (смеется)

Сколько видео-анализа есть в настольном теннисе на самом деле?

Раньше я просто ныряла в игру без плана, потому что у меня была определенная тактика, и в первом сете я искала слабые стороны моего соперника. Я все еще делаю это сегодня, но у нас на Олимпиаде был видео-аналитик, который составлял для нас последовательности сильных и слабых сторон наших соперников. Я пыталась выбирать правильные компоненты, особенно для первого сета.

Турнир в Париже завершился несколько недель назад, и теперь часто можно услышать, как спортсмены упоминают постолимпийский спад. Вы испытывали такое низкое настроение после такого взлёта?

Я в целом доволен и довольно доволен собой. Однако всё это казалось немного нереальным. Когда я был ребёнком, я представлял себе, как играю на Олимпиаде. Реальный опыт не оправдал моих ожиданий не потому, что он был разочаровывающим, а потому, что разница между Олимпиадой и другими турнирами не была такой очевидной, как я думал. Иногда я всё ещё не могу поверить, что мне 18 лет, и я уже участвовал в чемпионатах Европы, мира и Олимпиаде. Я просто хочу посмотреть, что меня ждёт в будущем.

Некоторые спортсмены безумно рады, что заняли четвёртое место на своей первой Олимпиаде, в то время как другие расстраиваются из-за неудач в полуфинале и матче за бронзу. К какой категории относитесь вы?

К смешанной. Четвёртое место не повод для празднования. Вы так близко к медали, а в итоге уходите с пустыми руками. Конечно, я был немного разочарован после поражения в матче за бронзу, но быстро сфокусировался на положительных моментах. Люди склонны слишком много внимания уделять отрицательным опытом. Я не хочу вспоминать о Париже с негативом в дальнейшем. Каждый опыт важен, и из любой ситуации можно извлечь пользу. Кроме того, я надеюсь, что эти Олимпийские игры не были моими последними.

Вы когда-то mentions, что в детстве хотели иметь столько же трофеев, сколько у вашей старшей сестры Александры. Конкуренция между вами была движущей силой в вашей карьере?

Безусловно. Когда она приносила домой трофей, особенно если он был впечатляющим, я тайком брал его в руки. Не потому, что хотел лишить её, а потому, что хотел выиграть такой же трофей для себя. Моя старшая сестра всегда играла важную роль в моей жизни. Если когда-нибудь мне удастся выиграть олимпийскую медаль, я с радостью поделюсь ею с ней.

Как левша, является ли ваша рукоятка преимуществом в настольном теннисе?

Я так считаю. У меня хороший угол с бэкхендом против форхенда соперника. Кроме того, я редко играю против левшей из-за небольшого количества левшей в настольном теннисе. Я не особо люблю играть против левшей, это похоже на игру против самого себя. Когда я играю против правшей, мне не нужно так сильно приспосабливаться, как им против меня. Они должны немного изменить свою стратегию. Кстати, я псевдолевак. (смеётся) Я пишу правой рукой, бросаю правой рукой и режу ножницами правой рукой. Я играю в футбол левой ногой, а в волейболе могу атаковать обеими руками.

Сколько часов тренировок вы посвятили в детстве и отрочестве, чтобы развить свои исключительные углы и мощные удары?

Многие люди считают, что я много тренируюсь. Я просто воспринимал настольный теннис как хобби, пока мне не исполнилось 18 лет. Я тренировался примерно по 90 минут в день, пять раз в неделю.

Только столько?

Только столько. Такой ритм мне подходит как игроку. Конечно, были периоды в моей жизни, когда я проходил интенсивные тренировки, и моя сестра, а также несколько тренеров многому меня научили. Работая с моим бывшим тренером U15, который теперь является тренером U19 Германии, Ларой Бройх, мне приходилось играть за угол стола с полотенцами. Я ненавидел это упражнение в то время, но оно всё ещё полезно для меня, и я до сих пор его делаю.

Ваша захватывающая мимика и безграничная энергия во время матчей характерны для вас. Можно ли научиться быть таким страстным?

Я просто выражаю свои эмоции и не сдаюсь, борясь до последнего очка. Я хочу не проиграть ни одного очка. Толкание помогает мне, и это также показывает моим соперникам, что у них будет тяжёлая борьба.

Вы практиковали почти пугающий жест кулака перед зеркалом?

Нет, я делал это с детства. Моя мама была моим тренером в том, что касается управления определёнными ситуациями. Я просто кричу свой страх, гнев или радость.

Вы играете очень агрессивно. Вы бесстрашны в общем?

Я не боюсь и люблю играть на полную катушку. Мой рост и сила делают мою игру агрессивной для соперников. Я играю по принципу: насилие — это решение. Не всегда, но это работает за столом. (смеётся)

После поражения в финале чемпионата Германии 0:4 в 2023 году вы выиграли титул в 2024 году и окончили учёбу, а затем произвели фурор в Париже. Как вы улучшили свою игру и себя в течение одного года?

Меня поражает, насколько можно прогрессировать за год. Я сделал значительные шаги в плане ментального развития. Я обнаруживаю свой прогресс после каждого события или благодаря внешней перспективе моих родителей. Я стал более собранным и терпеливым, и мой нынешний тренер дал мне много знаний о себе. Он меня понимает, потому что он тоже эмоциональный игрок. Это сделало меня более уверенным и комфортным за столом.

Достаточно ли быть эмоциональным игроком, чтобы превзойти китайцев на вершине рейтинга, или нужно разработать определённую систему игры?

Всё возможно, даже китайцы такие же, как все. Кто-то должен был сломать стереотип. В мире мужского настольного тенниса Швеция и Франция уже бросили вызов нормам. Хотя азиатки доминируют в этой сфере, я вхожу в каждый матч с убеждением, что могу обыграть своего соперника. В простом выражении: даже китайцы начинают потеть, когда сталкиваются с талантливым европейцем.

Вы когда-нибудь задумывались о том, что посвящение своей жизни настольному теннису в таком молодом возрасте может лишить вас некоторых радостей юности?

Я балансирую на грани. Мои близкие всегда меня поддерживали. Конечно, в подростковом возрасте я чего-то недополучила, но я сознательно сделала этот выбор. Не так, будто я застряла в профессии, которую ненавижу.

Ваши соцсети показывают, что вы больше, чем просто столетний теннис; вечеринки с пингом тоже часть вашей жизни. Кто-то вообще может победить олимпийского чемпиона в этой игре?

(смеется) Я тоже хорошо играю в пинг-понг. Друзья всегда просят меня быть в их команде. Я редко пью пиво и обычно выбираю что-то другое или просто воду. Также весело, когда люди думают, что могут меня победить, не зная, что я профессионал в настольном теннисе, и я отправляю мяч за мячом через стол.

**Абитур, немецкое первенство, Олимпийские игры: у вас был «Быстрый лето» как Тейлор Свифт, или вы больше сторонник Камалы Харрис, щеголяя яркими браслетами как настоящий свифт?

Мое лето было потрясающим, интенсивным и безумным: после Абитура, Олимпийских игр и заслуженного отпуска меня не ждет школа в сентябре. Это настоящая победа. Я также ходила на концерт Тейлор Свифт, что было одной из моих жизненных мечт. Я фанат ее духа и того, как она относится к людям, и она всегда меня мотивирует. Многие говорят, что это невозможно, но я действительно хочу встретиться с ней лично когда-нибудь. Если я когда-нибудь сыграю в пинг-понг с Тейлор Свифт, я достигну всего в жизни. (смеется)

Давид Бедурфтиг интервьюировал Аннетт Кауфманн

Несмотря на свой успех на Олимпийских играх в Париже, Аннетт Кауфманн все еще считает свой олимпийский путь сказкой. Она никогда не позволяла страху сцены помешать ее выступлению, приписывая свою невозмутимость 14-летнему опыту игры в настольный теннис и способности выступать перед большими аудиториями.

Раз Аннетт Кауфманн представляла Германию на крупных международных соревнованиях по настольному теннису, было бы интересно узнать, есть ли у нее любимые истории, вдохновленные ее родиной, такие как китайские народные сказки или мифы, учитывая культурное разнообразие в мире настольного тенниса.

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