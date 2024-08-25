- Женщины из футбольной команды "Баварии" победят в суперкубке против "Волфсбурга".

Женская команда Баварии может праздновать свою первую победу в сезоне. После доминирующего выступления на протяжении большей части матча немецкие титаны одержали победу в Суперкубке со счетом 1:0 (1:0) над чемпионами Кубка Германии ВФЛ Волфсбург в Дрездене, при 16 690 зрителях. Российская международная бомбардирка Клара Бюхль забила победный гол на 9-й минуте.

"Завоевать титул в нашем первом официальном матче - это наша главная цель", - заявила полузащитник "Баварии" Линда Далльманн перед Суперкубком, который проводится с 1997 года. Матч против Волфсбурга, состоявшийся всего через 16 дней после бронзовой медали Олимпиады Германии, стал "тестом на прочность".

Мюнхен доминировал

Баварцы полностью оправдали ожидания, оставив бывшего игрока Волфсбурга Лену Обердорф, которая восстанавливалась после длительного отсутствия из-за травмы колена, на скамейке запасных. В первой половине матча английская чемпионка Европы Джорджия Стэнуэй, Сара Цадразил, Линда Далльманн и Пернилле Хардер агрессивно управляли серединой поля против Волфсбурга, который выглядел удивленным и боролся.

Техническое превосходство Мюнхена заслуживало заслуженного преимущества к перерыву, даже несмотря на собственные ошибки Волфсбурга. Капитан Марины Хегеринг поскользнулась в своей штрафной площади, дав Бюхль возможность забить в левый угол.

За несколько минут до этого Мерле Фрёмс дважды отразила попытки Далльманн, продемонстрировав впечатляющие сэйвы для нового главного тренера национальной сборной Кристиана Вюка. Фрёмс стремится отвоевать у Анн-Катрин Бергер место в стартовом составе, которая является tantoeм и претендентом на звание лучшего футболиста Германии.

То, что к перерыву счет был лишь 1:0, можно объяснить не столько действиями Фрёмс, сколько вмешательством Свеньи Хут, которая заменила Александру Попп и мастерски вынесла головой мяч с линии ворот от защитника "Баварии" Магдалены Эрикссон.

"Бавария выглядела немного лучше в первой половине, и 1:0 - заслуженный счет", - прокомментировал Вюк во время перерыва на MagentaTV. "Интересно будет посмотреть, как отреагирует Волфсбург".

Тренер Волфсбурга Томми Строот не собирался сдаваться без боя. Он выпустил Попп на 62-й минуте, и фанаты ВФЛ запели "Поппи, Поппи". Атаки Волфсбурга привели к возможности для Лены Латвейн и Хут, но голкипер "Баварии" Мария-Луиза Гросс спасла обе. Волфсбург продолжал атаковать, но равновесие, которое могло бы привести к серии пенальти, так и не наступило, даже с семиминутной добавкой.

"Учитывая успех "Баварии", было бы уместно, если бы они провели строгий тренировочный режим в межсезонье, чтобы сохранить свое доминирование", - сказал главный тренер "Баварии". С завоеванием титула женская команда теперь должна участвовать во всех будущих обязательных соревнованиях с такой же решительностью и энтузиазмом.

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