- Женщина упала в обморок на мотоцикле

Из-за ожогов, полученных при посадке на мотоцикл, 35-летняя пассажирка потеряла сознание во время поездки в Нидерзире (район Кёльна). Как сообщила полиция, женщина, одетая в короткую юбку, обожгла ногу о выхлопную трубу в понедельник вечером. Она сообщила 31-летнему водителю и выразила желание продолжить путь.

Однако она внезапно потеряла сознание во время поездки. Водитель остановился и попытался снять бесчувственную женщину с мотоцикла, но в процессе транспортное средство упало на ноги обоих.

Женщина пришла в сознание, когда мужчина удалось поставить мотоцикл на колеса. Ее доставили в больницу с легкими травмами. 31-летний мужчина также получил легкие травмы, но отказался от медицинской помощи на месте.

Внезапная потеря сознания могла быть вызвана сильной болью от первоначального ожога. К сожалению, во время попытки помочь мотоцикл упал, что привело к дополнительным травмам tanto водителя, так и пассажира.

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