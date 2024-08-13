Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНепогода

Женщина упала в обморок на мотоцикле

Женщина травмируется на выхлопной трубе мотоцикла. Позже она теряет сознание. Пытаясь ей помочь, водитель также травмируется.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Женщине стало плохо после того, как она обожгла себя, пытаясь сесть на мотоцикл.
Женщине стало плохо после того, как она обожгла себя, пытаясь сесть на мотоцикл.

- Женщина упала в обморок на мотоцикле

Из-за ожогов, полученных при посадке на мотоцикл, 35-летняя пассажирка потеряла сознание во время поездки в Нидерзире (район Кёльна). Как сообщила полиция, женщина, одетая в короткую юбку, обожгла ногу о выхлопную трубу в понедельник вечером. Она сообщила 31-летнему водителю и выразила желание продолжить путь.

Однако она внезапно потеряла сознание во время поездки. Водитель остановился и попытался снять бесчувственную женщину с мотоцикла, но в процессе транспортное средство упало на ноги обоих.

Женщина пришла в сознание, когда мужчина удалось поставить мотоцикл на колеса. Ее доставили в больницу с легкими травмами. 31-летний мужчина также получил легкие травмы, но отказался от медицинской помощи на месте.

Внезапная потеря сознания могла быть вызвана сильной болью от первоначального ожога. К сожалению, во время попытки помочь мотоцикл упал, что привело к дополнительным травмам tanto водителя, так и пассажира.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Борис Немцов был убит в Москве в феврале 2015 года на улицах
Политика

23:58 Генеральный штаб Указа подтвердил атаки на российские военные аэродромы

23:58 Генеральный штаб Указа подтвердил атаки на российские военные аэродромы 23:24 Американский гражданин арестован в России Московский районный суд приговорил гражданина США к 15 дням заключения за нарушение общественного порядка. Американцу было приказано провести 15 дней в административном аресте за "мелкое хулиганство". Однако ранее главный следственный

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Медсестра-практикантка из Центра репродуктивной медицины в ciudades del Norte de Alabama извлекает...
Политика

Еще одна клиника ЭКО в Алабаме закрывается в конце года.

Клиника, занимающаяся ИКС в Алабаме, будет закрыта до 1 января - еще одним фактором ограничения доступности ИКС в штате, где и так было мало вариантов.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Вagenкнехт и Мохамед Али определили курс для государственных ассоциаций.
Политика

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства Союз Сахра Wagenknecht может сыграть ключевую роль в формировании правительства после предстоящих выборов в ландрате. Совместный председатель Мохамед Али уже четко обозначил, с какими партнерами они не хотят формировать коалицию. Перед тремя выборами в ландрате на востоке

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно