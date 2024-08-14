Женщина просыпается из комы и забывает о раке

21-летняя больная раком из Англии забывает о своей болезни в коме. Когда она просыпается, врачи снова сообщают ей диагноз. Но пациентка все же находит надежду.

Острая миелобластная лейкемия: такова была диагностика Киры Лайн из Кембриджа, Англия, полученная в июле 2022 года в возрасте всего 21 года. Когда она узнала, что у нее рак крови, она была шокирована. "Я не могла поверить в это. Я была ошеломлена, все было размыто", - рассказала молодая женщина британской газете "Metro".

Но она справилась со своим шоком и сразу же начала проходить химиотерапию, которую переносила хорошо вначале. "Сначала я думала, что справлюсь, все было нормально", - вспоминает Лайн. Но по мере того как проходили месяцы, появились побочные эффекты. Лайн потеряла волосы, она была опустошена: "Я не могла долго смотреть в зеркало. Я плакала навзрыд".

Также у нее развился сепсис, что привело к госпитализации в декабре 2022 года. Там врачи сказали ей, что ей придется впасть в искусственную кому. "Я была напугана. И казалось, что времени нет, потому что я не успела поговорить ни с кем", - говорит Лайн. "Я помню, как меня держали на кровати и спрашивали, есть ли что-то, что я хочу сказать", на что Лайн ответила: "Скажите моей матери, что я люблю ее".

Шок сменился облегчением

Когда Лайн проснулась через три недели, она почувствовала себя совершенно спокойной и "как в мечте". Из-за "бредовых" состояний во время искусственной комы она не помнила причину своей госпитализации. "Я была так сбита с толку. Я была уверена, что травмировалась или утонула, и поэтому я в больнице".

Она также забыла свой диагноз рака, и поэтому плохие новости снова пришлось сообщить ей. Сначала Лайн была зла и расстроена, но потом она внезапно почувствовала облегчение, потому что теперь у нее хотя бы было объяснение.

Лайн описывает период после повторного диагноза как время "с взлетами и падениями", во время которого она много узнала о себе. Она также испытала вид заботы и доброты от персонала больницы, которого раньше не знала.

"Я думала, это конец"

Между тем, показатели Лайн улучшились, и симптомы рака значительно уменьшились. Сейчас 23-летней Лайн предстоит начать обучение на социального работника в сентябре.

Несмотря на улучшение, Лайн все еще регулярно проходит обследования и говорит: "Я хочу призвать всех обращать внимание на любые симптомы и отстаивать свои права". Она советует другим пациентам: "Отстаивайте свои права, держитесь за надежду и используйте поддержку, которую получаете". Когда она проснулась из комы, она вначале думала "вот и все" и не могла принять постоянное поощрение типа "ты поправишься" от своей семьи и друзей. Но теперь она знает, что без этой эмоциональной поддержки она не была бы здесь сегодня.

После комы Киру Лайн перевели в отделение больницы, и ей снова пришлось сообщить о диагнозе рака. Несмотря на первоначальную злость и грусть, она в конце концов нашла утешение в том, что у нее есть объяснение своим проблемам со здоровьем.

Во время своего пребывания в больнице Кира Лайн развила глубокую благодарность за заботу и доброту, которую она получила от персонала больницы, чего она не испытывала раньше.

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