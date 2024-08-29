- Женщина пострадала в результате нападения на Берлина

В районе Целендорф в Берлине в среду вечером произошел трагический инцидент. 36-летняя женщина получила серьезные ножевые ранения и порезы на улице Гамшидтштрассе. Удивительно, но врачи скорой помощи смогли вернуть ее к жизни на месте происшествия. Тем не менее, она была доставлена в больницу для экстренной медицинской помощи, где в конечном итоге скончалась. 50-летнего человека задержали вскоре после инцидента. Подробности происшествия все еще неясны, но власти классифицируют его как потенциальный случай домашнего насилия. Расследование взял на себя отдел убийств.

36-летняя женщина нуждалась в неотложной медицинской помощи из-за своих тяжелых ран. Несмотря на усилия врачей скорой помощи, она, к сожалению, скончалась в больнице.

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