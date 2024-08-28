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ПанорамаНовостиНорвегия

Женщина погибла во время путешествия на древнем викинге

Миссия заканчивается трагически

 and  Viktoriya Miller
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Группа заблокированных людей направилась в путь на использовании около 10-метровой деревянной...
Группа заблокированных людей направилась в путь на использовании около 10-метровой деревянной лодки, отправляясь с фарерского острова Судурой.

Женщина погибла во время путешествия на древнем викинге

Приключение обернулось трагедией: 29-летняя женщина встретила несчастливую судьбу во время смелого плавания от Фарерских островов до Норвегии на реплике викинга. По данным норвежских спасательных служб на юге, корабль перевернулся у Стада на западном побережье, и женщина погибла в открытом море.

К счастью, пятерых членов экипажа удалось спасти из ледяной воды, и они были в хорошем состоянии. Однако первоначальные сообщения указывали на шестое пропавшее без вести лицо, что потребовало проведения поисковой операции.

Позже выяснилось, что пропавший без вести был американским или мексиканским гражданином, жившим во Флориде, который погиб в ледяных водах. Ее безжизненное тело было обнаружено на следующее утро патрульным катером береговой охраны всего в нескольких сотнях метров от перевернувшегося корабля, и она была объявлена умершей на месте.

Шестичленная команда отправилась в путешествие на яхте и вёслах по почти 930-километровому расстоянию между двумя островами на реплике викинга "Наддоддюр" в рамках проекта "Викингингское путешествие".

Швейцарский капитан и руководитель экспедиции Анди Фице вместе со своей командой были решительно настроены оживить захватывающий мир викингов и морскую историю. Путешествие было совершено на морской реплике, которая использовала только весла и паруса, как сообщается на Local.fo с Фарерских островов. Команда вышла в море из Твёroyri на фарерском острове Судурой в выходные дни.

Шестичленная команда, в том числе погибшая норвежская женщина, начала свое путешествие из Твёroyri на Судурое. Несмотря на успешное спасение пяти членов экипажа, норвежский флот подтвердил гибель норвежской женщины у западного побережья Стада.

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