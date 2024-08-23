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Федеральные земли ГерманииНовостиУголовное дело

Женщина погибла в Фрайтале - обвинительное заключение отменили

 and  Alex Stellmacher
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Согласно сообщениям, 51-летний человек обвиняется в документировании многочисленных ножевых ранений...
Согласно сообщениям, 51-летний человек обвиняется в документировании многочисленных ножевых ранений и надрезов на теле своей жены, в основном на верхней части тела.

- Женщина погибла в Фрайтале - обвинительное заключение отменили

В результате кровавого инцидента, длившегося четыре месяца в Фрайтале, местная полиция Дрездена предъявила обвинения 51-летнему мужу погибшей женщины. Мужчину обвиняют в умышленном убийстве. По данным властей, он якобы нанес множественные ножевые ранения и порезы, в основном в верхней части тела, с вечера 21 апреля до раннего утра 22 апреля. К сожалению, она скончалась в их общем семейном доме.

В соответствии с обвинениями, мужчина якобы признал ее смерть. Он был найден раненым на месте преступления и был заключен под стражу 23 апреля. На данный момент он хранит молчание по этому поводу. Их брак, по сообщениям, был непредсказуемым, с алкоголем, вносящим свой вклад в нестабильность. Теперь задача Дрезденского районного суда определить обоснованность обвинений и назначить возможную дату судебного процесса.

Арест мужчины стал началом уголовного дела, с обвинением, которое концентрируется на его предполагаемой причастности к убийству своей жены. Будущий судебный процесс в Дрезденском районном суде определит судьбу мужчины, основываясь на доказательствах, представленных в ходе дела.

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