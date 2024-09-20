Женщина, отдыхающая на Крите, погибает после того, как ее ударит камень.

Женщина, предположительно из Германии, трагически погибла, когда ее задело падающим камнем во время прогулки по ущелью Самария на греческом острове Крит. Несмотря на своевременную медицинскую помощь, она скончалась по дороге в больницу.

Скалы обрушились в результате неожиданного ливня с сильным дождем. Сначала национальность женщины не была подтверждена, но некоторые источники предполагали, что она была украинского происхождения и жила в Германии.

Авторитеты сообщили, что в момент происшествия в ущелье находилось около 1000 туристов. Местные пожарные помогли эвакуировать нескольких посетителей с места происшествия. Ущелье Самария, протяженностью более 16 километров, было закрыто до дальнейшего обследования, чтобы определить риск новых обвалов скал.

Опасные экскурсии: Пять смертельных случаев в начале лета

Уже в начале лета, по меньшей мере, пять туристов погибли во время прогулок по Крите. Несмотря на неоднократные предупреждения правительственных органов, отельеров и местных жителей, многие туристы продолжали отправляться на эти опасные экскурсии. Их безрассудное поведение включало прогулки в знойную полуденную жару, походы в одиночку или отправление, несмотря на продвинутый возраст. В одном из этих случаев турист, как сообщается, выпил несколько пива перед походом.

Недавняя гибель известного журналиста BBC стала новостью: британский ведущий умер после исчезновения на острове Сими в начале июня. Авторитеты предположили, что он пошел по неправильной тропе во время прогулки и в итоге рухнул в районе, труднодоступном для спасательных команд.

Кроме того, на Крите произошло еще два смертельных случая: 80-летний турист был найден мертвым после дня одиночной прогулки, и 70-летний турист умер внезапно на пляже.

Этот трагический инцидент омрачил сообщество любителей прогулок, и власти призвали к осторожности из-за увеличения риска обвалов скал после сильного дождя. К сожалению, этот трагический случай стал еще одним смертельным случаем в летний сезон на Крите, подчеркивая необходимость осторожности и соблюдения правил безопасности.

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