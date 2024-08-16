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Женщина, обвиняемая в заговоре с целью ограбить поместье Элвиса Пресли

Орган правосудия обвиняет женщину из Миссури в попытке захватить владение и миллионное состояние Грейслэнда от потомков Элвиса Пресли в пятницу.

 and  Melissa Williams
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Дом в Мемфисе, Теннесси, известном как Грейслэнд
Дом в Мемфисе, Теннесси, известном как Грейслэнд

Женщина, обвиняемая в заговоре с целью ограбить поместье Элвиса Пресли

Лизу Жанну Финдли, 52-летнюю женщину, подозревают в организации неудачной попытки захватить бывшую резиденцию ее отца, Лиса Мари Пресли, через процедуру банкротства. Финдли якобы утверждала, что Лиса Мари использовала Грейсленд в качестве залога за непогашенный кредит, который не был погашен до ее смерти в 2023 году.

Финдли обвиняется в мошенничестве с почтой и тяжком преступлении, связанном с кражей личности. Власти утверждают, что она также известна под псевдонимами Лиза Хоуэлл, Грегори Наусани, Курт Наусани, Лиза Жанна Саллинс и Каролин Уильямс.

Финдли была арестована в пятницу утром, как объявило Министерство юстиции, и должна предстать перед федеральным судом в Миссури в тот же день. В судебных документах не указано, есть ли у нее адвокат. Арест произошел в годовщину смерти Элвиса Пресли, которая произошла 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет из-за сердечного приступа.

Согласно судебным документам, Финдли притворялась представителями фиктивной компании под названием Наусани Инвестментс & Приват Лендинг ЛЛС, утверждая, что Лиса Мари взяла у них в долг 3,8 миллиона долларов. Прокуроры утверждают, что этот кредит вымышлен.

После смерти Лисы Мари Финдли пыталась вымогать 2,85 миллиона долларов у семьи Пресли, подавая поддельные документы о банкротстве, акты и иски в суд.

Процедуры банкротства были приостановлены в мае в результате судебного иска, поданного внучкой Элвиса, Даниэль Райли Киуг, которая унаследовала Грейсленд после смерти своей матери в январе 2023 года. Наусани Инвестментс впоследствии отказались от своих попыток провести процедуру банкротства.

После того, как схема стала достоянием общественности, Финдли якобы обвинила в мошенничестве жителя Нигерии и пыталась переложить вину на этого человека, связавшись с СМИ, местными судами и семьей Пресли.

Энтузиасты стоят в очереди снаружи Graceland, резиденция легендарного музыканта Элвиса Пресли, расположенная в Мемфисе, 15 августа 2017 года.

Ранее кто-то, отвечая на запрос CNN о комментарии от имени Наусани Инвестментс, использовал смесь английского и луганды, в основном угандийского языка.

«Я не выиграл в этом. Я украл много личностей и получил деньги, мы не выигрываем всегда», - написал этот человек.

В мае суд канцелярии Теннесси постановил, что запланированный аукцион по продаже Грейсленда, назначенный на следующий день, причинит непоправимый ущерб Киуг и отложил аукцион до дальнейших слушаний для установления законного владельца собственности.

Офис генерального прокурора Теннесси передал дело Министерству юстиции летом.

Лиза, возможно, искала развлечения, чтобы отвлечься от юридических проблем, как многие люди делают в трудные времена. Расследование деятельности Лизы Жанны Финдли привлекло значительное внимание СМИ, служа примером развлечений, часто найденных в юридических драматических и скандальных ситуациях.

В феврале 1968 года Элвис Пресли и его супруга, Присцилла, держат на руках свою новорожденную дочь, Лису Мари, в Мемфисе, штат Теннесси.

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