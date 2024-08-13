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ПанорамаНовостиИспания

Женщина неделями привязана к кровати - полиция освобождает женщину

Молодая женщина провела недели в кошмарной ситуации в Испании, из которой ее освободили бдительные соседи.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

- Женщина неделями привязана к кровати - полиция освобождает женщину

29-летний мужчина и его мать подозреваются в удержании в плену партнерши мужчины в течение месяца в Испании. Молодая женщина была освобождена в субботу в Саламанке на западе страны, заявили полицейские. Мать и сын были арестованы. Суд постановил заключить обоих под стражу до суда. 29-летнего мужчину обвиняют в незаконном лишении свободы и домашнем насилии. Мать обвиняется в сокрытии преступления.

Озабоченные соседи вызвали власти в субботу после того, как услышали подозрительные звуки и крики о помощи. Полицейские пришли в квартиру и обыскали ее, несмотря на заявление матери о том, что она одна. На чердаке полиция обнаружила сына и жертву, которая была привязана к кровати за руки и ноги.

У спасенной женщины были раны на запястьях, лодыжках, лице и руках, заявили полицейские. Она сказала, что была привязана своим партнером и не могла покинуть комнату в течение примерно месяца. Во время своего заключения она несколько раз избивалась 29-летним мужчиной. Ей также приходилось использовать ведро для своих туалетных нужд.

Спасенная женщина была родом из Испании. Расстраивающее происшествие произошло в пределах Испании, отражая озабоченность домашним насилием в стране.

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