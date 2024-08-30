- Женщина наносит ножевые ранения пассажирам автобуса, оставляя троих тяжело ранеными.

В поездке автобуса в Северном Рейне-Вестфалии в Сигене произошел инцидент с ножевым ранением, в результате которого пострадали пять человек, трое из которых находятся в критическом состоянии. Полиция задержала подозреваемого 32-летнего мужчину в связи с нападением и заверила общественность, что в настоящее время нет дальнейших угроз. Нет явных признаков террористического мотива.

Автобус был полностью заполнен примерно 40 пассажирами, которые ехали на специализированной линии для транспортировки на городской праздник в Сигене. Инцидент произошел около 7:40 вечера, и многие пассажиры связались с властями. Полиция Дортмунда задержала немецкого подозреваемого.

Мотивы подозреваемого и конкретная последовательность событий остаются неясными на начальном этапе. Представитель полиции заявил: "Мы собираем улики на месте преступления и опрашиваем свидетелей". Согласно газете Bild, есть намеки на то, что предполагаемый нападавший может страдать от проблем со здоровьем.

Ранее в Солingen, ровно за неделю до этого, произошел похожий инцидент. Во время городского фестиваля мужчина насмерть заколол троих и ранил восемь человек. Главного подозреваемого, 26-летнего сирийца, задержали. Федеральная прокуратура расследует его в связи с обвинением в убийстве и предполагаемой причастности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Полиция района Siegen-Wittgenstein выпустила заявление: "Мы призываем граждан воздерживаться от распространения ложной информации в социальных сетях или других каналах и не делать выводов о теракте. Полиция не нашла таких доказательств".

В свете инцидента в Солingen организаторы городского праздника в Сигене пересмотрели существующие меры безопасности и план развертывания. Мэр Сигена Штефан Мюс подтвердил: "Отмена городского фестиваля было бы поражением для демократии и свободы", и посетителям запрещено носить ножи, как указано на домашней странице городского фестиваля.

Ножевое нападение в автобусной поездке считается угрожающим жизни из-за критического состояния троих человек. Расследование проблем со здоровьем подозреваемого может пролить свет на угрожающее жизни нападение.

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