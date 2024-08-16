- Женщина из Саарской области потеряла сотни тысяч евро в результате инвестиционного мошенничества

Женщина из региона Саарланд потеряла несколько сотен тысяч евро из-за мошенничества в онлайн-инвестициях. Женщина, старше 40 лет, стала жертвой мошенников, которые продвигали якобы прибыльную торговую платформу в Интернете, как сообщают полицейские. Сначала, с марта по июль, она вкладывала небольшие суммы. Однако затем мошенники потребовали дальнейшие крупные суммы якобы за налоги и сборы, чтобы якобы получить доступ к ее прибыли. Она перевела шестизначные суммы на свой собственный криптовалютный счет, с которого деньги были переведены на счета мошенников через удаленный доступ.

Полиция сообщает о росте подобных случаев в регионе Саарланд. В 2018 и 2019 годах было по два случая в год, но в последние два года их число достигло 100 и 128 соответственно. На данный момент в этом году уже зарегистрировано 91 случай, что привело к общему ущербу жертв более чем в 14 миллионов евро.

При так называемом мошенничестве с киберторговлей преступники обманывают своих жертв, убеждая их, что они инвестируют в прибыльные финансовые продукты, в то время как никаких реальных инвестиций не происходит. Полиция советует не поддаваться на обещания нереалистично высокой прибыли и выбирать только надежных поставщиков. Также они рекомендуют уделять достаточно времени, чтобы проверить предложения независимыми организациями, такими как центры защиты прав потребителей или специализированные юристы, прежде чем принимать решение.

Неудачный опыт инвестирования женщины служит напоминанием о рисках, связанных с онлайн-платформами, подобными Интернету. Несмотря на увеличение числа зарегистрированных случаев мошенничества с киберторговлей в регионе Саарланд, важно проявлять осторожность и доверять только надежным поставщикам.

Читайте также: