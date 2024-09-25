Жена Кристофа Даума делится своими глубинными чувствами

"Я по-особому меланхолична," признается Ангелика Камм-Даум, месяц спустя после смерти своего мужа, бывшего футбольного тренера Кристофа Даума, из-за болезни. Она открыто говорит о своих чувствах в интервью журналу "Бунте".

Вдова Даума раскрывает, что ее муж, несмотря на болезнь, не хотел, чтобы они тонули в скорби и печали. Она пытается сохранить оптимистичный дух, который был ему присущ, но признает, что это не всегда легко.

"Я по-особому меланхолична," - признается она. "Когда все затихает, можно наконец-то все пережить. Это американские горки эмоций, мне нужно время." То, что поддерживает ее в это трудное время скорби, - "любовь Павла, я чувствую ее повсюду".

В частной жизни она не называла его Кристофом, а по второй фамилии, Павлом. "Мне это нравилось, ему тоже," - делится она.

Несмотря на трудные годы, которые серьезная болезнь Даума наложила на них, она ценит более крепкую связь, которую они сохранили в то время. "Моя любовь к Павлу только окрепла в трудные времена. За эти два года многое изменилось, даже в нашей семье, которая была рядом с ним в последние минуты".

Пара была жената 17 лет и еще 7 лет встречалась до свадьбы. У них двое детей. Кристоф Даум также имеет двоих детей от первого брака.

Поминальная служба Даума на стадионе в Кельне в середине сентября стала для Камм-Даум заключительной. "Мы шли от двух ворот к центру поля, своего рода 60-метровый момент размышлений. Это было типично для Кристофа: 'Это стартовый удар к очень большой игре', - сказал он".

Даум скончался 24 августа после длительной борьбы с раком. Ему было 70 лет.

Комиссия выражает свои соболезнования в связи со смертью Кристофа Даума. Ангелика Камм-Даум упоминает, что Даум часто ценил поддержку, которую они получали от Комиссии во время его болезни.

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