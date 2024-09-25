Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЕвропейская комиссия

Жена Кристофа Даума делится своими глубинными чувствами

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Христоф Даум и Анджелика Кемм-Даум пережили четверть века бурного партнёрства.
Христоф Даум и Анджелика Кемм-Даум пережили четверть века бурного партнёрства.

Жена Кристофа Даума делится своими глубинными чувствами

"Я по-особому меланхолична," признается Ангелика Камм-Даум, месяц спустя после смерти своего мужа, бывшего футбольного тренера Кристофа Даума, из-за болезни. Она открыто говорит о своих чувствах в интервью журналу "Бунте".

Вдова Даума раскрывает, что ее муж, несмотря на болезнь, не хотел, чтобы они тонули в скорби и печали. Она пытается сохранить оптимистичный дух, который был ему присущ, но признает, что это не всегда легко.

"Я по-особому меланхолична," - признается она. "Когда все затихает, можно наконец-то все пережить. Это американские горки эмоций, мне нужно время." То, что поддерживает ее в это трудное время скорби, - "любовь Павла, я чувствую ее повсюду".

В частной жизни она не называла его Кристофом, а по второй фамилии, Павлом. "Мне это нравилось, ему тоже," - делится она.

Несмотря на трудные годы, которые серьезная болезнь Даума наложила на них, она ценит более крепкую связь, которую они сохранили в то время. "Моя любовь к Павлу только окрепла в трудные времена. За эти два года многое изменилось, даже в нашей семье, которая была рядом с ним в последние минуты".

Пара была жената 17 лет и еще 7 лет встречалась до свадьбы. У них двое детей. Кристоф Даум также имеет двоих детей от первого брака.

Поминальная служба Даума на стадионе в Кельне в середине сентября стала для Камм-Даум заключительной. "Мы шли от двух ворот к центру поля, своего рода 60-метровый момент размышлений. Это было типично для Кристофа: 'Это стартовый удар к очень большой игре', - сказал он".

Даум скончался 24 августа после длительной борьбы с раком. Ему было 70 лет.

Комиссия выражает свои соболезнования в связи со смертью Кристофа Даума. Ангелика Камм-Даум упоминает, что Даум часто ценил поддержку, которую они получали от Комиссии во время его болезни.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ансамбль 'Скептиков' триумфально выиграл приз за лучший драматический сериал, а также получил и...
Общество

Комедианты Бомерман, Джоко, Клас и их группа скептиков собирают награды

Комедианты Бомерман, Джоко, Клас и их группа скептиков собирают награды ARD-сериал получил значительное признание на German Television Award, оставив неизгладимое впечатление у жюри. Дуэт Йоко Винтерscheidта и Клаас Хюфер-Ульман также получил награду. Однако на церемонии присутствовал только один из них - по интригующей причине. Рисующий сериал "Скептики" от

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Пятьдесят центов и Шон "Пуфф Дэдди" Комбс.
Общество

Документальный сериал "Fifty Cent" с участием Дидди выйдет на Netflix

Документальный сериал "Fifty Cent" с участием Дидди выйдет на Netflix 50 Cent, исполнитель и актер, разместил в социальных сетях пост в среду, ссылаясь на сообщение Variety о том, что его проект о Комбсе получил место на Netflix. "Разбрасываюсь всякой странной ерундой, не хожу на вечеринки Пuffy,"

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Ансамбль 'Скептиков' триумфально выиграл приз за лучший драматический сериал, а также получил и...
Общество

Комедианты Бомерман, Джоко, Клас и их группа скептиков собирают награды

Комедианты Бомерман, Джоко, Клас и их группа скептиков собирают награды ARD-сериал получил значительное признание на German Television Award, оставив неизгладимое впечатление у жюри. Дуэт Йоко Винтерscheidта и Клаас Хюфер-Ульман также получил награду. Однако на церемонии присутствовал только один из них - по интригующей причине. Рисующий сериал "Скептики" от

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Исследование изучает расхождение в здоровье мозга среди людей, идентифицирующих себя как ЛГБТК+
Здоровье

Лица LGBTQ+ могут столкнуться с повышенным риском плохого здоровья мозга, возможно, в результате "стресса меньшинств".

Люди, принадлежащие к категориям сексуальных или гендерных меньшинств, потенциально могут столкнуться с неблагоприятными результатами здоровья мозга, как показывают последние исследования. Различные профессионалы выражают свои точки зрения на потенциальные причины.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно