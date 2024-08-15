- "Желлоустон": немецкие фанаты должны ждать новых эпизодов

Немецкие поклонники успешного вестерна "Желтыйston" по-прежнему ждут новых эпизодов. Точная дата начала для немецкоязычного региона пока не установлена, как сообщил сервис потокового вещания Paramount+ Германия по запросу немецкого агентства прессы.

Остальные эпизоды пятого сезона доступны в США с 10 ноября. Съемки были приостановлены из-за забастовки в Голливуде, поэтому сезон был показан не полностью и закончился внезапно. В Германии сериал, начавшийся в 2018 году, доступен на нескольких сервисах потокового вещания.

"Желтыйстон" сценариста Тейлора Шеридана с голливудской звездой Кевином Костнером (69) в главной роли как семейный патриарх - современный вестерн. Все вращается вокруг семьи Дантон в американском штате Монтана на границе с Канадой, которая управляет ранчо "Желтыйстон".

Смесь, кажется, привлекает многих поклонников: ранчо борется за сохранение своей собственности и противостоит внешним крупным инвесторам. Речь идет о сосуществовании с коренным населением. Есть много ковбойской жизни с лошадьми, веревкой, родео и стадами коров. Показаны сцены обширности США. Есть также секс, интриги, меланхолия, забота, ненависть, любовь и темные семейные секреты. Есть много питья и множество убийств и оружия.

Без Кевина Костнера

Иронично, но главная приманка Костнер ("Телохранитель", "Робин Гуд", "Танцующий с волками"), скорее всего, больше не появится. Он объявил некоторое время назад в Instagram, что "Желтыйстон" закончился для него. 22 августа стартует его большой проект "Горизонт" в Германии - в настоящее время широко освещаемый в СМИ, так как Костнер находится здесь в промо-туре - вестерн-сериал для кино, который не оправдал ожиданий в США.

Люди в Германии с нетерпением ждут выхода новых эпизодов "Желтого стона", но точная дата еще не объявлена. Несмотря на уход Кевина Костнера из шоу, его новый вестерн-сериал "Горизонт" вызывает интерес в Германии, где он в настоящее время продвигает его.

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