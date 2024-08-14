Железный спортсмен Патрик Лэнг в ярости из-за Олимпиады.

Не в последнюю очередь из-за слабого выступления немецкой команды на Олимпиаде в Париже, звезда триатлона Патрик Ланге видит необходимость в действиях. По его мнению, Германия могла бы поучиться у другой страны. Спорт, говорит чемпион Ironman, должен наконец-то вернуть свою ценность.

Двукратный победитель Ironman Hawaii Патрик Ланге разочарован развитием спорта в Германии. "Что-то должно измениться! Мы не можем каждый раз смотреть на таблицу медалей и видеть, что она ухудшается", - сказал Ланге газете "Фrankfurter Rundschau".

На Олимпийских играх в Париже Германия заняла десятое место в таблице медалей с 12 золотыми, 13 серебряными и 8 бронзовыми медалями - худший результат со времени объединения. "Никто не занимается проблемой - и это меня разочаровывает, что спорт кажется теряющим свою ценность в обществе", - сказал Ланге.

По мнению Ланге, проблема начинается с физического воспитания в школах. "Это наименее важный предмет и часто первый, который отменяют. Часто спортивный зал в плохом состоянии, оборудования не хватает. Многие клубы испытывают нехватку волонтеров, чья работа стала все более безнадежной. Бассейны закрываются". Радость движения больше не передается, объяснил Ланге. "Я нахожу это все очень грустное".

Германия могла бы поучиться у США, сказал Ланге. "Многие топ-спортсмены со всего мира тренируются и живут там, потому что система колледжей предлагает лучшие условия для мировых достижений. Германии срочно нужны изменения, если мы хотим оставаться ведущей спортивной нацией. Похоже, что эта тема действительно волнует - и раздражает меня!" - сказал звезда триатлона, который некоторое время назад переехал из Гессена в Зальцбург.

После своей карьеры Ланге мог бы представить, что передаст свой опыт. "Все остальное было бы фатальным", - сказал 37-летний Ланге. Однако он не планирует присоединиться к рядам функционеров и принимающих решения. "Мой бывший тренер Фарис Аль-Сулан узнал, насколько сложно внести изменения. Как прагматичный, динамичный тип, все может быть слишком медленно для меня", - сказал Ланге. Аль-Сулан был немецким тренером по триатлону с ноября 2018 по сентябрь 2020 года.

В ответ на разочаровывающее выступление Германии на Олимпийских играх 2024 года в Париже, где страна заняла десятое место в таблице медалей, звезда триатлона Патрик Ланге призвал к изменениям. Он считает, что Германия могла бы извлечь выгоду из некоторых практик из США, где топ-спортсмены часто тренируются и живут из-за впечатляющей системы колледжей.

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