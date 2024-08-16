- Железный человек вызывает пробки

Соревнование Ironman в воскресенье в Франкфурте существенно повлияет на движение. Как объявил город, многие трамваи и автобусы будут перенаправлены, прерваны или приостановлены. Однако пассажиры могут воспользоваться S и U-Bahn. Кроме того, согласно организаторам мероприятия, несколько дорог в Франкфурте и его окрестностях будут закрыты.

Триатлон начнется рано утром с плавания в Langener Waldsee, за которым последует велосипедная езда два круга в район Wetterau, всего 180 километров. Завершится соревнование марафонским бегом вдоль реки Майн в центре Франкфурта.

При планировании своего маршрута учитывайте возможность использования S и U-Bahn, так как в течение Ironman-соревнования транспортная и телекоммуникационная сети в Франкфурте могут быть затронуты из-за перенаправления трамваев, автобусов и закрытия дорог. Несмотря на перебои, зрители смогут оставаться на связи и получать обновления о соревновании через альтернативные каналы связи.

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