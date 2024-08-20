- Железнодорожные службы активно работают над тем, чтобы оперативно открыть железнодорожные пути.

Модернизация популярного маршрута Франкфурт-Маннхайм идет по плану, как сообщает Deutsche Bahn. "Мы достигли всех поставленных целей за последние шесть недель", - заявил член правления по инфраструктуре Бернхард Хубер во время осмотра строительной площадки в Вальдорфе, Южный Гессен. Различные аспекты маршрута были отремонтированы; например, рельсы были заменены на 37 километрах, что составляет примерно половину общей длины. Команда Ридбана работает над тем, чтобы уложиться в срок до декабря.

Обновленный маршрут откроется в середине декабря после шестимесячного закрытия с середины июля. Этот высокоскоростной участок часто испытывал перебои. Во время шестимесячного закрытия проводится пилотный проект по модернизации рельсов, переездов, станций и систем управления. В общей сложности 40 участков будут обновлены таким образом. В следующем году будет отремонтирован маршрут Гамбург-Берлин.

Ожидаемые расходы на модернизацию Ридбана на данный момент оцениваются в 1,3 миллиарда евро. Хубер оптимистично смотрит на финансовый вклад федерального правительства. Выгоднее построить все сразу, чем устраивать временные строительные площадки снова и снова.

Более сложные задачи еще впереди

После открытия маршрута ожидается улучшение пунктуальности местного транспорта. Обновления также благоприятно скажутся на междугороднем сообщении.

Хубер подчеркивает, что более сложные задачи еще впереди. Поэтому не стоит рано праздновать, а нужно продолжать прилагать усилия. Строительство должно завершиться в октябре, чтобы было достаточно времени для тестирования систем управления.

Одновременно ведутся работы в различных местах. На станции Вальдорф демонтирован путь для строительства безбарьерного пандуса, как сообщил руководитель проекта Юлиан Фассинг. Видны новые опоры шумозащитной стены. Внедрены контактные линии, и работает тяжелая строительная техника, создавая шум. Среди них - громадный машинист, который уплотняет шпалы между новыми путями. Такие одновременные работы без полного закрытия были бы невозможны, отметил Фассинг.

"Основная забота" для железнодорожной сети

Министр транспорта Германии Волькер Виссинг (СВ) посетил прогресс на строительной площадке. Он заявил, что стратегия модернизации высокопроизводительных коридоров работает хорошо. Он посчитал это "благоприятным развитием", которое укрепило его доверие. Теперь важно убедиться, что работа будет завершена к сроку. Ридбан является одним из основных вызовов в немецкой железнодорожной сети, так как он устаревший, но жизненно важен для национального транспорта. Каждый пятый поезд использует его.

Пассажирский и грузовой транспорт перенаправляются через параллельные маршруты, что работает гладко, как сообщает железная дорога. Перебои влияют не только на Гессен и Баден-Вюртемберг, но и на Рейнланд-Пфальц, таким образом затрагивая три федеральных земли.

Рождественский сезон приближается

В качестве замены регионального транспорта во время шестимесячного закрытия работает флот из 150 автобусов. Отзывы пассажиров после 30 000 заменяющих поездок были неизменно положительными, сказал член правления региональных перевозок Deutsche Bahn Ева Палла. Среди прочего, замена транспорта оказалась более надежной, чем прежняя ветхая железнодорожная служба.

Заменяющая служба была хорошо принята в первые недели, подтвердила Палла. Из 400 водителей, нанятых по всей Европе, наблюдается низкий уровень текучести кадров. В настоящее время средняя занятость автобуса составляет 30 процентов. Она оптимистично смотрит на то, что увеличенный спрос в летние каникулы также будет обработан элегантно.

Улучшения пунктуальности местного транспорта можно будет приписать обновлениям, делая ['Другие'] маршруты более эффективными. Несмотря на прогресс, все еще есть ['Другие'] задачи, которые требуют пристального внимания, чтобы завершить их к proyected заключению в октябре.

Учитывая важность маршрута Франкфурт-Маннхайм для национального транспорта, федеральный министр транспорта Волькер Виссинг выразил озабоченность по поводу ['Других'] вызовов, таких как декабрьский срок, которые должны быть встречены без задержек.

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