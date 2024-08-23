Железнодорожные компании будут постоянно сокращать работу, если это необходимо.

Компания Deutsche Bahn подвергается критике за предложение уволить тысячи сотрудников. Это вызвало недовольство профсоюза EVG. Запланирована встреча с руководством, чтобы разрешить ситуацию. Компания утверждает, что привержена поддержанию высоких стандартов обслуживания клиентов и безопасности и будет нанимать сотрудников в соответствии с этим, по крайней мере, временно.

После резкой критики мер по сокращению расходов Deutsche Bahn CEO Ричард Лутц гарантировал, что не будет компромиссов в отношении удовлетворенности клиентов и безопасности. Если для операций потребуется дополнительная рабочая сила, они будут приняты на работу без колебаний, заявил директор по персоналу Мартин Зейлер после переговоров с представителями профсоюза.

Deutsche Bahn испытывает постоянную потребность в водителях поездов, техническом персонале, диспетчерах и служащих, согласно Зейлеру.

Глава профсоюза EVG Мартин Буркерт выразил облегчение. "Это значительный жест в отношении наших сотрудников", - сказал он. "EVG выступает за полную прозрачность в будущих решениях".

После публикации полугодовых финансовых отчетов в июле Лутц и финансовый директор Левен Холле объявили о планах сократить около 30 000 рабочих мест в течение следующих пяти лет, в основном в административных отделах. "Мы хотим создать более эффективную железную дорогу с меньшим количеством сотрудников в будущем", - заявил Холле в то время. Профсоюзы воспротивились этому.

Лутц и Зейлер недавно провели переговоры с главой профсоюза EVG Буркерт и председателем рабочего совета Йенс Шварц, как сообщает DB. Они якобы согласовали совместную стратегию, объявила компания.

Без увольнений

Deutsche Bahn насчитывает более 230 000 сотрудников в Германии. Зейлер подчеркнул планы нанять около 25 000 новых сотрудников в этом году. "Но мы ужесточаем контроль в других областях, таких как надбавки и администрация. Мы должны стать гораздо более эффективными и оптимизированными здесь", - объяснил он.

Чтобы преодолеть дефицит рабочей силы в Германии, железнодорожная компания также продвигает цифровизацию, автоматизацию и внедрение ИИ "для снижения операционных потребностей в персонале в среднесрочной и долгосрочной перспективе", раскрыл Зейлер. "Но это может произойти только в том случае, если новые технологии вступят в силу и высвободят соответствующие ресурсы".

Зейлер заверил, что не будет увольнений в процессе снижения спроса на персонал. Вместо этого будет использоваться естественный оборот сотрудников и обширный внутренний рынок рабочих мест в корпорации. В определенных ситуациях также будут доступны варианты, такие как частичная пенсия и добровольные выплаты при увольнении.

В свете критики плана сокращения рабочих мест Deutsche Bahn директор по персоналу Мартин Зейлер заявил: "Если для операций потребуется дополнительная рабочая сила, они будут приняты на работу без колебаний". Это поддерживает постоянную потребность German Railways в сотрудниках на таких должностях, как водители поездов, технический персонал, диспетчеры и служащие, упомянутых Зейлером.

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