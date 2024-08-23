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ЭкономикаНовостиНемецкие железные дороги

Железнодорожные компании будут постоянно сокращать работу, если это необходимо.

 and  Lauren Adams
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Железные дороги не хотят сокращать затраты на обслуживание клиентов.
Железные дороги не хотят сокращать затраты на обслуживание клиентов.

Железнодорожные компании будут постоянно сокращать работу, если это необходимо.

Компания Deutsche Bahn подвергается критике за предложение уволить тысячи сотрудников. Это вызвало недовольство профсоюза EVG. Запланирована встреча с руководством, чтобы разрешить ситуацию. Компания утверждает, что привержена поддержанию высоких стандартов обслуживания клиентов и безопасности и будет нанимать сотрудников в соответствии с этим, по крайней мере, временно.

После резкой критики мер по сокращению расходов Deutsche Bahn CEO Ричард Лутц гарантировал, что не будет компромиссов в отношении удовлетворенности клиентов и безопасности. Если для операций потребуется дополнительная рабочая сила, они будут приняты на работу без колебаний, заявил директор по персоналу Мартин Зейлер после переговоров с представителями профсоюза.

Deutsche Bahn испытывает постоянную потребность в водителях поездов, техническом персонале, диспетчерах и служащих, согласно Зейлеру.

Глава профсоюза EVG Мартин Буркерт выразил облегчение. "Это значительный жест в отношении наших сотрудников", - сказал он. "EVG выступает за полную прозрачность в будущих решениях".

После публикации полугодовых финансовых отчетов в июле Лутц и финансовый директор Левен Холле объявили о планах сократить около 30 000 рабочих мест в течение следующих пяти лет, в основном в административных отделах. "Мы хотим создать более эффективную железную дорогу с меньшим количеством сотрудников в будущем", - заявил Холле в то время. Профсоюзы воспротивились этому.

Лутц и Зейлер недавно провели переговоры с главой профсоюза EVG Буркерт и председателем рабочего совета Йенс Шварц, как сообщает DB. Они якобы согласовали совместную стратегию, объявила компания.

Без увольнений

Deutsche Bahn насчитывает более 230 000 сотрудников в Германии. Зейлер подчеркнул планы нанять около 25 000 новых сотрудников в этом году. "Но мы ужесточаем контроль в других областях, таких как надбавки и администрация. Мы должны стать гораздо более эффективными и оптимизированными здесь", - объяснил он.

Чтобы преодолеть дефицит рабочей силы в Германии, железнодорожная компания также продвигает цифровизацию, автоматизацию и внедрение ИИ "для снижения операционных потребностей в персонале в среднесрочной и долгосрочной перспективе", раскрыл Зейлер. "Но это может произойти только в том случае, если новые технологии вступят в силу и высвободят соответствующие ресурсы".

Зейлер заверил, что не будет увольнений в процессе снижения спроса на персонал. Вместо этого будет использоваться естественный оборот сотрудников и обширный внутренний рынок рабочих мест в корпорации. В определенных ситуациях также будут доступны варианты, такие как частичная пенсия и добровольные выплаты при увольнении.

В свете критики плана сокращения рабочих мест Deutsche Bahn директор по персоналу Мартин Зейлер заявил: "Если для операций потребуется дополнительная рабочая сила, они будут приняты на работу без колебаний". Это поддерживает постоянную потребность German Railways в сотрудниках на таких должностях, как водители поездов, технический персонал, диспетчеры и служащие, упомянутых Зейлером.

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