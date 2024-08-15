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Железнодорожный вокзал также будет преобразован в 20 станций.

Рельсовая линия Рюдебах, будучи важным железнодорожным маршрутом,ع Kalifornien дружествуется комплексно в рамках процедуры 'Хо-Рать'. В центре внимания также находятся остановки.

 and  Max Becker
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C апреля Рядская железная дорога стала большим строительным объектом.
C апреля Рядская железная дорога стала большим строительным объектом.

- Железнодорожный вокзал также будет преобразован в 20 станций.

В рамках реконструкции Рейдбаха между Франкфуртом и Маннхаймом планируется также перестроить и расширить 20 железнодорожных станций. В четверг (10:30) железная дорога представит новый концепт в Грос-Герау, южном Гессене. Среди планируемых улучшений для станций — новые системы навигации, уютные и хорошо освещенные подземные переходы, или новое освещение. Некоторые станции получат новые пандусы и лифты для обеспечения беспрепятственного доступа. Во вторник Федеральный министр транспорта Волкер Виссинг (СВ) планирует осмотреть работы по строительству железной дороги и замену транспорта.

Железная дорога впервые внедряет новый концепт модернизации на этом маршруте. Десятилетиями накапливающийся дефицит обслуживания планируется устранить в ускоренном порядке. Рейдбах является первым из 41 маршрута, которые планируется полностью обновить к 2031 году. В настоящее время на этот участок выделено 1,3 миллиарда евро. По данным железной дороги, маршрут между Франкфуртом и Маннхаймом является одним из самых загруженных в стране и особенно подвержен сбоям.

Концепт модернизации включает в себя обновление существующих станций вдоль Рейдбаха, некоторые из которых получат новые пути для улучшения мобильности. Посетители newly renovated stations will navigate with ease thanks to the installation of advanced wayfinding systems.

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