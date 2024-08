- Железнодорожный вокзал также будет преобразован в 20 станций.

В рамках реконструкции Рейдбаха между Франкфуртом и Маннхаймом планируется также перестроить и расширить 20 железнодорожных станций. В четверг (10:30) железная дорога представит новый концепт в Грос-Герау, южном Гессене. Среди планируемых улучшений для станций — новые системы навигации, уютные и хорошо освещенные подземные переходы, или новое освещение. Некоторые станции получат новые пандусы и лифты для обеспечения беспрепятственного доступа. Во вторник Федеральный министр транспорта Волкер Виссинг (СВ) планирует осмотреть работы по строительству железной дороги и замену транспорта.

Железная дорога впервые внедряет новый концепт модернизации на этом маршруте. Десятилетиями накапливающийся дефицит обслуживания планируется устранить в ускоренном порядке. Рейдбах является первым из 41 маршрута, которые планируется полностью обновить к 2031 году. В настоящее время на этот участок выделено 1,3 миллиарда евро. По данным железной дороги, маршрут между Франкфуртом и Маннхаймом является одним из самых загруженных в стране и особенно подвержен сбоям.

Концепт модернизации включает в себя обновление существующих станций вдоль Рейдбаха, некоторые из которых получат новые пути для улучшения мобильности.

