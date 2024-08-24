- Железнодорожный участок между Кельном и Аахеном частично восстановлен после инцидента

Вслед за инцидентом, когда грузовик упал с моста на рельсы, часть значительной железнодорожной линии Кёльн-Аахен возобновила работу на месте происшествия. Как заявил представитель Deutsche Bahn агентству Deutsche Presse-Agentur, "путь частично восстановлен". С около 14:00 стали функционировать пути S-Bahn. В настоящее время по ним следуют поезда S-Bahn, пригородные и междугородные.

Ожидается, что к вечеру возобновит работу междугородная линия Кёльн-Аахен. Точное время возобновления движения в противоположном направлении пока не подтверждено. Пассажирам междугородных поездов все еще следует ожидать задержек примерно 15-20 минут.

В пятницу днем грузовик упал с моста на рельсы на станции в Керпене, западнее Кёльна. В течение ночи с пятницы на субботу сильно поврежденный грузовик был снят с рельсов. По словам железнодорожных властей, к счастью, поезда не пострадали, так как грузовик необъяснимым образом рухнул на рельсы.

После возобновления работы междугородной линии Кёльн-Аахен пассажиры могут рассмотреть возможность использования метро в качестве альтернативного вида транспорта, чтобы избежать возможных задержек. Несмотря на улучшение ситуации на железной дороге, если пассажиры все же предпочитают пользоваться метро, они могут воспользоваться его надежным и эффективным сервисом.

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