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ЭкономикаНовостиЕвропейский Союз

Железнодорожный транспорт должен прекратить покрывать финансовые дефициты в грузовых перевозках.

Еврокомиссия усиливает финансовое бремя на убыточном железнодорожном филиале DB Cargo, подразделении железнодорожного гиганта. Государственно поддерживаемая основная компания может отказаться от покрытия значительных убытков в ближайшем периоде.

 and  Christian Meier
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Финансово независимая операция дочерней компании DB Cargo в железнодорожном секторе несет грядущую...
Финансово независимая операция дочерней компании DB Cargo в железнодорожном секторе несет грядущую угрозу.

- Железнодорожный транспорт должен прекратить покрывать финансовые дефициты в грузовых перевозках.

Каждый год грузовое подразделение Deutsche Bahn, DB Cargo, накапливает огромные убытки, исчисляемые сотнями миллионов евро. Эти убытки неизменно покрываются материнской компанией. Кажется, Комиссия ЕС вот-вот положит конец этой практике.

В соответствии с подтверждением DB Cargo агентству Reuters, Комиссия ЕС запретит компенсацию убытков Deutsche Bahn в соответствии с соглашением о передаче результатов по конкурентным причинам.

Как заявил представитель в ответ на запросы, "решение в деле о государственной помощи ЕС против Федеративной Республики Германия в отношении DB Cargo находится в стадии завершения". Комиссия ЕС планирует принять решение с условиями в течение этого года, указывая на важность окончания договора о передаче прибыли для этого решения.

Расследование Комиссии ЕС, начатое в начале 2022 года, подходит к концу. Это означает, что в будущем DB Cargo придется работать финансово независимо.

Конкурентный орган дал DB Cargo около двух лет, чтобы вернуться к прибыли, что позволит ей оставаться 100-процентным филиалом в группе DB. Ранее выплаченные компенсации за убытки не подлежат возврату.

Правительство Германии, совет директоров DB AG и DB Cargo AG согласны с необходимостью решить долговременный финансовый кризис DB Cargo и принять немедленные меры. Для обеспечения законной перспективы будущего DB Cargo AG была разработана всеобъемлющая программа трансформации.

В настоящее время DB Cargo переживает значительную реструктуризацию, с акцентом на сокращение административных рабочих мест и перераспределение бизнес-областей. Ведутся переговоры с железнодорожным и транспортным союзом (EVG) о трансформации.

Большая часть убытков приходится на так называемый одиночный вагонный трафик. Грузы подбираются непосредственно у промышленных клиентов и собираются в длинные поезда на сортировочных станциях. На станции назначения они разбираются, и вагоны перевозятся индивидуально дальше.

Многие эксперты считают экономически невыгодным предоставление этой услуги. В результате федеральное правительство предоставляет субсидию для поддержки одиночного вагонного трафика.

Европейский Союз (ЕС) пристально следит за практикой Deutsche Bahn по покрытию убытков DB Cargo из-за конкурентных опасений. В соответствии с ожиданиями Комиссии ЕС, в будущем DB Cargo придется работать финансово независимо, что может повлиять на Европейский Союз.

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