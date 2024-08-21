- Железнодорожный администратор также ездит на автомобиле и самолете.

Согласно данным CEO Deutsche Bahn Ричарда Лутца, он выбрал поездки на поезде для семи из своих деловых поездок в прошлом году. Он также летал три раза. Как подтвердил Федеральный министерство транспорта в ответ на запрос, сделанный партией Союза.

В соответствии с заявлением Deutsche Bahn, члены правления в основном отдавали предпочтение поездкам на поезде в 2023 году. Однако они выбирали другие виды транспорта, такие как самолеты, если обстоятельства не позволяли воспользоваться железнодорожным транспортом.

К причинам относились забастовки железнодорожных профсоюзов EVG и GDL, поездки за рубеж и конфликты в расписании из-за важных встреч перед или после деловой поездки или для экономии на ночлегах.

Несмотря на трудности, миссия Deutsche Bahn по продвижению устойчивого транспорта оставалась очевидной, так как поездки на поезде составляли большинство деловых поездок членов правления. В подобных обстоятельствах иногда были необходимы гибкие альтернативы, такие как полеты, чтобы эффективно выполнить миссию.

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