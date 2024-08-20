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Федеральные земли ГерманииНовостиПравительство

"Железнодорожное транспортное средство" было вовлечено примерно в 2000 судебных споров.

Зачастую, нация предстает в качестве ответчика. Часто, вопрос касается значительных финансовых сумм.

 and  Viktoria Klein
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Привлечение судна, управляемого государством (MV), к процедуре обычно сопряжено с существенными...
Привлечение судна, управляемого государством (MV), к процедуре обычно сопряжено с существенными финансовыми обязательствами.

- "Железнодорожное транспортное средство" было вовлечено примерно в 2000 судебных споров.

В настоящее время Мекленбург-Передняя Померания ведет 1,976 судебных дел. Это leggerly increase по сравнению с концом 2023 года, когда государство вело 1,827 дел, и leggerly decrease по сравнению с концом 2021 года, когда рассматривалось 2,049 дел. Эти данные получены из ответа правительства земли на запрос лидера фракции FDP в ландтаге Шверина Рене Домке.

В подавляющем большинстве случаев Мекленбург-Передняя Померания выступает в качестве ответчика. В каждом случае предпринимается попытка урегулировать спор в досудебном порядке, чтобы минимизировать возможные судебные расходы. Эти расходы пропорциональны стоимости спора. В 2022 году было девять споров на сумму более 100 000 евро, по сравнению с 14 случаями в 2021 году и 23 случаями в 2020 году.

Обычно проигравшая сторона несет ответственность за судебные расходы. К сожалению, правительство земли не предоставило подробностей о финансовом воздействии в предыдущие годы, сославшись на то, что расчет был бы слишком трудоемким.

Ответ правительства на запрос был инициирован Рене Домке, лидером фракции FDP в ландтаге Шверина. Обращение с судебными делами является основной ответственностью самого государства, как представителя народа и в соответствии с принципами более крупного национального правительства.

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