- Железнодорожное сообщение восстановлено на железнодорожной линии Рейнской долины.

Поезда опять на рельсах на маршруте Рейнтальбан после трехнедельного перерыва

После трехнедельного перерыва между Раштаттом и Баден-Баденом, один из главных север-южных железнодорожных путей Германии, Рейнтальбан, снова в действии. Немецкие железные дороги (DB) подтвердили это в выходные, успешно завершив строительные работы в установленный срок. Железнодорожная служба поблагодарила своих дальних и региональных пассажиров за терпение в период строительства. Сначала были проблемы с заменой транспорта, особенно в начале приостановки работы.

Важный этап для проекта туннеля

В период строительства около двух километров пути между Раштаттом и Баден-Баденом прошли реконструкцию. Это позволило соединить пути, выходящие из туннеля Раштатта, с Рейнтальбаном. Были сделаны различные инвестиции в инфраструктуру, в том числе обновление путей и установка новых переключателей. Это считается еще одним важным шагом на пути к вводу в эксплуатацию железнодорожного туннеля.

Дополнительные ограничения в региональном движении

Пассажиры регионального транспорта все еще могут ожидать препятствий в сентябре. До 9 сентября 5:00 работы по модернизации продолжатся в Дюрмхайме и Раштатте, а также между Раштаттом и Баден-Баденом, включая изменения в конструкциях, диспетчерских пунктах и переключателях. В результате пассажиры, путешествующие на линиях RE 2 и RE 7 между Карлсруэ и Оффенбургом, должны будут учитывать изменения в расписании, такие как задержки, отмены и альтернативный транспорт, в том числе автобусы в качестве замены, в соответствии с железнодорожной службой.

Поезда на линиях RE 40, RB 41 и RB 44 будут заменены автобусами от главного вокзала Карлсруэ до по крайней мере Раштатта. 8 сентября все региональные поезда между Раштаттом и Баден-Баденом будут приостановлены на весь день. Будет предоставлен альтернативный автобусный сервис. Подробная информация доступна в разделе советов по путешествиям на веб-сайте и приложении железной дороги. Железнодорожная служба рекомендует оставлять дополнительное время для поездок и考虑 ранние соединения, если это необходимо.

Строительные работы продолжатся в течение лет

Работа на участке между новым туннелем и соединением Рейнтальбаном будет продолжаться до следующего года. Открытие туннеля запланировано на конец 2026 года, без последующих закрытий.

После первоначального закрытия было много недовольства: считалось, что количество автомобилей было недостаточным, а пассажиры жаловались на отсутствие достаточной информации о замене транспорта. Также были жалобы со стороны грузовых поездов на непреднамеренный обход через Францию. В соответствии с железнодорожной службой, проблемы на грузовом маршруте вскоре были разрешены.

Этот путь длиной более 170 лет между портами Северного моря, значительными промышленными районами западной Германии, Швейцарией и Северной Италией используется для перевозки грузов. Полная четырехпутная система планируется к завершению к 2035 году, но полное обновление Рейнтальбана не будет завершено до 2041 года.

Прерывание север-южного маршрута между Раштаттом и Баден-Баденом, затрагивающее Рейнтальбан, создавало проблемы для грузовых поездов, которые должны были следовать непреднамеренным обходом через Францию.

Теперь, когда север-южный маршрут, в частности, два километра между Раштаттом и Баден-Баденом, прошли реконструкцию, Рейнтальбан снова является важным север-южным железнодорожным путем в Германии.

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