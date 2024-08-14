- Железнодорожное сообщение между Бруксалом и материком частично восстановлено

В районе железнодорожной станции Брухаля временно прекращалось движение из-за наводнения: Теперь оно частично возобновлено. Около 5:00 утра один из путей между Брухалем и Гондельхаймом (район Карлсруэ) стал проходимым, сообщили в городе Брухале. Однако по-прежнему действуют ограничения, как сообщил немецкий железнодорожный оператор по запросу. Ожидается, что все пути смогут использоваться в течение дня, заявил представитель города Брухаля.

Наводнение также привело к перенаправлению нескольких поездов, что вызвало задержки и отмены. Несмотря на возобновление частичного движения поездов, пассажирам рекомендуется тщательно проверять расписание своих поездов из-за продолжающихся ограничений на путях.

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