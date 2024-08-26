- Железнодорожное сообщение было остановлено из-за препятствий на рельсах.

Представитель Deutsche Bahn объявил, что грузовой поезд столкнулся с неустановленным препятствием около 6:30 вечера. Точные детали препятствия были initially неясными.

В ответ, высокоскоростные поезда (ICEs), следующие из Киля или Гамбурга в Базель, были перенаправлены через Бруксаль. То же самое относится и к ICE, движущимся в противоположном направлении.

Спикер также упомянул, что S-бан (пригородные поезда) будут досрочно заканчивать свои рейсы в Шветцингене или Хоккенхайме, прежде чем вернуться. Инцидент произошел недалеко от Офтерсхайма, как сообщил представитель федеральной полиции в районе Рейн-Неккар. Точные детали все еще уточняются.

Инцидент, вызвавшее сбой в движении грузового поезда, произошел в границах района Рейн-Неккар. Из-за инцидента в Офтерсхайме поезда, обычно проходящие через район Рейн-Неккар, были вынуждены изменить свои маршруты.

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